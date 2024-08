Revelada a razão por trás da mudança de gênero do ‘Pinguim’ na nova série do Batman

‘Batman: Caped Crusader’ é a nova série animada deste conhecido super-herói, o que tem gerado diversos comentários nas redes sociais, devido à decisão de transformar ‘O Pinguim’ em uma mulher.

Os fãs desta franquia têm tido diferentes opiniões, destacando que alguns têm visto com maus olhos as mudanças feitas, pois não mantêm a essência original do personagem.

O que aconteceu com o personagem?

Oswald Chesterfield Cobblepot, mais conhecido como O Pinguim, é um dos vilões mais icônicos do universo do Batman. Com sua aparência que lembra um pinguim e sua reputação como um cruel mafioso, o personagem tem ocupado um lugar de destaque entre os inimigos do super-herói.

No entanto, em ‘Batman: Caped Crusader’, Oswald foi transformado em Oswalda Cobblepot, o que tem gerado diversas reações entre os seguidores da série.

Foi assim que a decisão de mudar o personagem foi tomada

Em uma entrevista com a Academia de Televisão, Bruce Timm, diretor vencedor do Emmy, explicou a razão por trás da mudança de gênero no personagem.

Timm comentou que a ideia surgiu durante uma conversa com o co-produtor executivo James Tucker, na qual discutiram a necessidade de adicionar mais personagens femininos ao elenco de vilões do Batman.

O diretor também mencionou que Cobblepot era um dos personagens mais difíceis de desenvolver de forma eficaz.

"James e eu estávamos falando sobre o panorama geral do programa, e dissemos: 'Um dos problemas com o Batman é a falta de bons vilões. Você tem a Mulher-Gato, Poison Ivy, Arlequina, mas seria realmente bom ter mais vilãs femininas'. E de repente eu pensei, 'Nunca conseguimos descobrir exatamente o que fazer com o Pinguim. E se mudarmos o gênero do Pinguim?'", contou Timm.

Tucker lembrou que a proposta de Timm de transformar o Pinguim em um personagem feminino desencadeou uma onda de ideias criativas. Influenciado por ícones como Marlene Dietrich em smoking e a arte do cabaré, Tucker começou a imaginar uma nova abordagem para o Pinguim, incorporando também referências a personagens como Harvey Fierstein em Hairspray e a famosa drag queen Divine.