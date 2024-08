Os milhões de dólares em perdas que os concertos cancelados de Taylor Swift na Áustria vão causar

Taylor Swift teve que cancelar os três concertos que estava programada para realizar na capital da Áustria devido a uma ameaça terrorista, o que resultou em perdas milionárias.

De acordo com duas fontes anônimas da Reuters, um punhado de seguradoras terá que pagar uma boa quantia de dinheiro devido aos custos relacionados ao cancelamento dos shows no Estádio Ernst Happel.

Parece que Taylor Swift desfruta de uma boa popularidade entre as seguradoras, pois raramente cancela shows, então várias agências de seguros de Londres estão cobrindo o seguro de cancelamento de sua turnê na Europa.

Por que os concertos cancelados de Taylor Swift vão gerar milhões de dólares em perdas?

Geralmente, grandes eventos esportivos ou de entretenimento costumam contratar seguros de cancelamento, e muitas vezes o fazem através do mercado de seguros Lloyd's de Londres.

De acordo com Marcos Álvarez, diretor geral de avaliações de instituições financeiras globais da Morningstar DBRS, as perdas devido ao cancelamento dos concertos de Taylor Swift na Áustria poderiam chegar a dezenas de milhões de dólares. No entanto, ele ressaltou que essas perdas serão limitadas ao reprogramar as apresentações.

Por outro lado, Andrew Colcomb, chefe de pesquisa sindical da Argenta Private Capital, compartilhou que a cobertura de cancelamento, que possui uma cláusula de cancelamento devido ao terrorismo, foi estruturada para que as empresas de seguros não tivessem que arcar com todas as perdas.

Em relação à investigação sobre a ameaça terrorista aos concertos de Taylor Swift, as autoridades detiveram três suspeitos, todos eles adolescentes. A cantora não fez declarações a respeito, mas especula-se que ela possa reprogramar os concertos para o final da sua turnê, assim agradando aos milhares de fãs que não puderam desfrutar do espetáculo.