Kate Middleton vê William como um ‘quarto filho’ por conta dos seus pitis, afirma livro

Os bastidores da vida do príncipe William e de Kate Middleton continuam despertando o interesse de especialistas em realeza. Segundo o autor Tom Quinn, no livro “Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family”, Kate Middleton trata seu marido, William, como se ele fosse “um quarto filho” devido aos seus frequentes ataques de raiva.

ANÚNCIO

Essa revelação, baseada em fontes do Palácio de Kensington, destaca a dinâmica do casal que é pai de três filhos: George, Charlotte e Louis, com idades de 11, 9 e 6 anos, respectivamente. Embora o casal tenha suas desavenças, Quinn observa que as brigas entre William e Kate são sempre controladas, nunca ultrapassando o limite de uma discussão acalorada. “Enquanto alguns casais podem atirar objetos um no outro, William e Kate optam por almofadas”, compartilhou o autor ao portal Express.

Tensões na família real

Não é apenas Tom Quinn que menciona o temperamento explosivo de William. No livro “Catherine, A Princesa de Gales”, o autor Robert Jobson também descreve o príncipe como alguém com um gênio forte, capaz de se envolver em discussões intensas, inclusive com seu pai, o rei Charles.

Uma dessas brigas, segundo Jobson, ocorreu quando Charles pediu a William para evitar viagens de helicóptero com toda a sua família, devido ao risco de acidentes. Esse pedido foi feito após a morte de um capitão de voo da rainha Elizabeth em 1987, um episódio que ainda assombra a família real. Contudo, William insistiu em continuar voando, o que levou a uma acalorada discussão com seu pai.

O resultado desse embate foi a exigência de Charles para que William assinasse um documento reconhecendo os riscos de suas ações e assumindo total responsabilidade por elas. Esse episódio revela a tensão existente na relação entre pai e filho, especialmente quando envolve a segurança dos herdeiros da Coroa.

Através dessas revelações, fica evidente a complexidade das relações dentro da família real britânica, onde o peso das tradições e das responsabilidades muitas vezes colide com as personalidades fortes de seus membros.