Joaquin Phoenix abandonou o seu novo filme cinco dias antes do início das filmagens

Joaquin Phoenix ficou com medo e decidiu se retirar do novo projeto cinematográfico que protagonizaria, cinco dias antes de começar as filmagens.

ANÚNCIO

O vencedor do Oscar iria interpretar o papel principal no novo filme do diretor Todd Haynes, cuja trama se focaria em um romance gay ambientado na década de 1930.

A retirada de última hora de Joaquin Phoenix pegou parte da produção de surpresa, pois ele esteve muito envolvido na redação do roteiro com Todd Haynes e Jon Raymond.

Joaquin Phoenix teve medo de interpretar um homem gay?

De acordo com uma fonte do portal Page Six, Joaquin Phoenix sentia-se desconfortável com as cenas de intimidade que teria que fazer, por isso decidiu não fazer parte do projeto.

O diretor Todd Haynes mencionou em uma entrevista para o IndieWire em maio de 2023 que trabalhou no roteiro deste filme junto com o ator Jon Raymond, então o protagonista do ‘Coringa’ também seria creditado nele.

No entanto, a saída de Joaquin Phoenix pode significar mais do que a perda de um protagonista, uma vez que o filme foi vendido aos distribuidores com ele como figura principal e começaram a perder o apoio.

A Variety informou que o novo filme de Todd Haynes pode ser cancelado porque os interessados nele começaram a reclamar seu dinheiro após a saída do ator, gerando uma dívida de sete dígitos.

ANÚNCIO

Os representantes de Joaquin Phoenix nem o diretor compartilharam comunicados para esclarecer toda a situação.

Por outro lado, diz-se que o método de atuação do vencedor do Oscar é o que o levou a recuar neste projeto, porque ele costuma se envolver muito no papel, por exemplo, depois de interpretar Johnny Cash em ‘Johnny & June’, ele teve que ir para reabilitação porque estava saindo muito para festas.