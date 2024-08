Descubra quem pagou R$ 1,6 milhão pelo antigo ônibus de Marília Mendonça

A dupla sertaneja Marcelo e Rayane divulgou recentemente que vai rodar o país com o antigo ônibus de Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021. Os músicos desembolsaram R$ 1,6 milhão para adquirir o veículo que estava à venda em um leilão para artistas.

ANÚNCIO

“Conseguir o ônibus da Marília foi realmente uma vitória para nós. Sabemos que havia uma grande concorrência e que muitas pessoas queriam essa mesma oportunidade”, anunciou a dupla pelo Instagram.

Marcelo e Rayane afirmaram ainda que essa é a realização de um sonho e que o ônibus que já foi usado por Marília Mendonça abre as portas para uma nova fase profissional: “Representa a realização de um sonho e uma nova fase em nossas carreiras. A responsabilidade de dar continuidade ao legado da Marília em cima de um veículo que a acompanhou em tantas turnês é imensa, e estamos prontos para enfrentar isso com muito carinho e respeito”.

Marcelo e Rayane prestam homenagem para Rainha da Sofrência

Fãs de Marília Mendonça, a dupla sertaneja refletiu sobre o novo momento e disse que a cantora é uma inspiração para todos os artistas, “não só pela sua música incrível, mas também pelo ser humano maravilhoso que ela foi”.

Aos fãs, eles reafirmam que não pretendem apagar a história da cantora, mas continuar o seu legado na música sertaneja: “O ônibus carrega uma história linda, e achamos que seria uma forma de homenageá-la e continuar seu legado nas estradas. Ele representa não apenas a carreira dela, mas a conexão que ela tinha com os fãs, algo que sempre valorizamos”.

Homenagem polêmica para Marília Mendonça em São Paulo

O ‘This Is Marília’, evento organizado pelo Spotify e por Dona Ruth, mãe da cantora, que acontece no dia 5 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo, vem gerando muita polêmica antes mesmo de começar. Recentemente, a dupla sertaneja Henrique e Juliano afirmou que não vai participar do tributo já que para eles todas as homenagens devem ser prestadas em vida.

“Acreditamos que homenagem se presta em vida. Tenho certeza de que quem acompanhou a história da Marília e a nossa viu que fizemos todas em vida”, disse uma declaração feita à página Sertanois Sertanejo. Maiara e Maraisa também falaram não e até chegaram a cortar laços com a mãe de Marília Mendonça. Confira toda a história que se desenrolou nas redes sociais.