A última tatuagem de Anitta, feita há pouco mais de um mês, ainda está dando o que falar. Isso porque a cantora está passando férias na Grécia junto com algumas amigas famosas, como Duda Beat, Bruna Griphao, Dani Calabresa, Vivi e Maya Massafera, e aproveitou para se encontrar com o tatuador Ivan Casabó.

O espanhol foi responsável por realizar o último desenho feito na pele da cantora, uma constelação familiar. Ivan é tatuador desde 2017 e se tornou um dos mais conceituados no estilo minimalista.

Ao tatuar a Anitta, no começo de julho, ele escreveu em seu Instagram: “Obrigado por confiar em mim para uma tatuagem tão especial. Até breve para mais!”.

E parece que o “até breve” chegou, pois tudo indica que o tatuador está com ela passando as férias.

Contudo, após notícias desse possível affair, a ex-namorada do tatuador, que também está em Mykonos, na Grécia, fez uma postagem emblemática em seu Instagram, dizendo “Lembre-se sempre, as pessoas sabem exatamente o que estão fazendo”.

Conheça o novo affair de Anitta que está com a cantora na Grécia Imagem: reprodução redes sociais

Ciúmes e casas separadas: Os detalhes do novo divórcio do ‘Casamento às Cegas’

Alexandre Thomaz e Renata Giaffredo estão divorciados. O anúncio da separação aconteceu um mês após o episódio de reencontro da 4ª temporada do reality ‘Casamento às Cegas Brasil’ (Netflix) e traz muitas surpresas para os seguidores do ex-casal.

Antes de revelar o que cada um disse, o jornalista Leo Dias afirmou que o ciúmes da advogada teria sido determinante para o fim do casamento. Porém, mesmo com a revelação de supostas brigas por causa do envolvimento do marido com outras mulheres, Renata chegou a contar que eles tinham um casamento aberto.

Com a repercussão na web, Alexandre Thomaz usou o seu perfil no Instagram para falar sobre a separação e disse que a filmagem do programa da Netflix aconteceu no ano passado e que o casal ficou junto até agora.

“Estou vindo aqui falar para vocês do meu término com a Renata. Para quem não sabe, nós gravamos o ‘Casamento às Cegas’ há mais de um ano, a gente ficou junto nesse período”, começou ele.

O relacionamento não monogâmico também entrou no desabafo virtual: “Não foi uma escolha minha. Obviamente que eu aceitei também viver isso. Não partiu de mim essa questão”.

Segundo ele, a relação com Renata segue tranquila. Alexandre destaca que há “uma boa convivência”, mas que neste momento eles preferem dar “tempo ao tempo” e ver o que realmente vai acontecer.

O ex-participante do reality da Netflix também reforçou que tem uma boa relação com a família da ex e negou que o divórcio seja uma estratégia para aparecer: “A gente não ganha nada com isso. É uma coisa que atrapalha a gente ainda”.