Lançamentos da Netflix de 12 a 18 de agosto: ‘Emily em Paris 4′, o novo filme de Halle Berry e mais

Netflix adiciona novas séries e filmes ao seu catálogo quase interminável, tanto sob licença quanto de produção original, todas as semanas e não haverá nenhuma irregularidade de 12 a 18 de agosto de 2024.

A plataforma de streaming adicionará uma variedade de títulos durante estes sete dias: desde a nova temporada da série "Emily em Paris" até um filme de ação com Mark Wahlberg e Halle Berry.

Séries, filmes e mais que a Netflix lançará entre 12 e 18 de agosto

Quer saber tudo o que a Netflix irá estrear esta semana de agosto? Continue lendo para descobrir o que está chegando, suas datas de lançamento no catálogo do serviço e suas respectivas sinopses.

Emily em Paris (temporada 4, parte 1)

A atriz Lily Collins volta a interpretar a ousada Emily Cooper nesta quarta temporada da série criada por Darren Star, que promete mais drama e glamour do que suas temporadas anteriores.

Sinopse: Emily não consegue parar de pensar nos dramáticos acontecimentos do casamento fracassado de Camille e Gabriel: ela sente algo muito forte por dois homens, mas agora a ex de Gabriel está esperando um bebê, e Alfie confirmou o que ela mais temia sobre ela e Gabriel.

Data de lançamento: 15 de agosto

O Sindicato

Os famosos Mark Wahlberg, Halle Berry e J.K. Simmons protagonizam este filme de ação e suspense que manterá os espectadores à beira do assento durante suas quase duas horas de duração.

Sinopse: Um trabalhador da construção civil passa de ser um cara comum para se tornar um espião em ascensão quando seu amor da escola o recruta para uma missão de espionagem.

Data de lançamento: 16 de agosto

Não consigo viver sem você

Os fãs de cinema de língua espanhola não podem perder esta comédia coproduzida entre Espanha e Argentina, com as atuações principais dos talentosos Adrián Suar e Paz Vega.

Sinopse: Depois de arruinar um evento familiar, um viciado em trabalho recebe um ultimato de sua esposa que o obriga a escolher entre seus dois amores: seu celular ou seu casamento de 20 anos.

Data de lançamento: 16 de agosto

Outlander (7ª temporada, parte 1)

A história de amor entre Claire Beauchamp e Jamie Fraser, uma enfermeira inglesa do século XX e um guerreiro escocês do século XVIII, chega ao seu grande final com a estreia de sua última temporada épica.

Sinopse: De rústicos castelos escoceses a palácios dourados franceses e à América colonial: dois amantes de séculos diferentes desafiam a história para ficarem juntos.

Data de lançamento: 13 de agosto

Assassinato Americano: Laci Peterson

Há mais de duas décadas do assassinato de Laci Peterson, a Netflix aprofunda-se no crime dantesco pelo qual seu marido, Scott Peterson, foi condenado à pena de morte, nesta série documental.

Sinopse: Laci Peterson estava grávida de oito meses quando desapareceu. Sua busca terminou em tragédia. Esta série documental explora o caso de assassinato de 2002.

Data de lançamento: 14 de agosto

O restante das produções que chegam esta semana de agosto são: