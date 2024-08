A estranha regra que o príncipe George terá que seguir ao completar 16 anos por tradição da família real

A família real britânica é conhecida por seus protocolos rigorosos e aderência às tradições. Todos os membros, especialmente aqueles destinados a serem os herdeiros do trono, veem como um dever seguir as estruturas conforme estabelecidas, como é o caso do príncipe George, que devido à sua posição deve cumprir uma regra sombria.

Como muitos sabem, por ser o primogênito do príncipe William, ele se tornou o segundo na linha de sucessão ao trono inglês, o que significa que ele deve seguir algumas regras destinadas apenas àqueles que um dia se tornarão reis da Inglaterra.

Qual é a regra que o príncipe George deve seguir quando completar 16 anos no futuro?

De acordo com o que o autor real Christopher Andersen contou ao The Mirror, aos 16 anos, George teria que participar de uma tarefa sinistra: ajudar a planejar seu próprio funeral. Isso é algo que, segundo o mesmo especialista, seu pai, o atual príncipe de Gales, chegou a fazer em seu tempo.

De acordo com o que sugere o referido jornal, entre os detalhes que o também filho de Kate Middleton teria que definir está a lista de convidados para o funeral e o estilo de música e/ou canções que gostaria que fossem tocadas durante o mesmo. Também teria que definir o tipo de serviço que gostaria em caso de morte.

No entanto, supomos que, se for o caso, quando chegar essa data, o jovem George estará acompanhado de seu pai para orientá-lo nessas questões, já que por ser tão jovem, provavelmente não saiba lidar completamente com elas.

Este protocolo foi estabelecido com muita antecedência após o caos causado pela morte da princesa Diana em agosto de 1997, pois, por não estar previsto, o funeral teve que ser improvisado às pressas diante da demanda do povo britânico.