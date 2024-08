Sobre o que se trata ‘É Assim Que Acaba’, o novo filme de Blake Lively

O filme já está disponível nos cinemas dos Estados Unidos, desde esta sexta-feira, 9 de agosto, e espera-se que a resposta dos fãs seja positiva.

O sucesso do livro “É Assim Que Acaba”

A produção é baseada no romance de Colleen Hoover publicado em 2016. Após seu lançamento, recebeu diversos reconhecimentos, incluindo o prêmio Goodreads Choice Award na categoria de Melhor Romance e presença em 6 dos 10 primeiros lugares na lista de best-sellers do The New York Times. Atualmente, a versatilidade de Colleen Hoover a estabeleceu como uma das escritoras mais proeminentes do momento, com mais de 20 milhões de livros vendidos.

