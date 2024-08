Será o próximo Aquaman? Jason Momoa aparece com seu filho adolescente e surpreende

Jason Momoa se tornou um dos atores mais queridos de Hollywood após alcançar a fama com seu papel como Aquaman e diversas produções que o levaram ao estrelato. Seu talento, carisma e inegável atrativo físico o posicionaram entre os atores mais cobiçados dos últimos tempos.

Foi com a atriz Lisa Bonet que ele formou uma família ao terem juntos os filhos Lola e Nakoa-Wolf, com quem mantêm um bom relacionamento apesar de terem se separado em 2020 e anunciado em 2022.

Após sete anos de casamento, o casal seguiu caminhos diferentes. No caso de Jason, ele encontrou o amor novamente ao lado de Adria Arjona, filha de Ricardo Arjona e também atriz. Enquanto isso, ele também compartilha sua vida com seus filhos mais velhos, com quem tem tido momentos bastante próximos e bonitos entre pai e filhos.

Assim é o filho de Jason Momoa

Através de sua conta no Instagram, Jason Momoa mais uma vez demonstrou ser um pai presente ao postar um vídeo com seu filho Nakoa-Wolf de 16 anos enquanto desfrutam de um dia no mar a partir de um iate.

No mesmo, pode-se ver Momoa brincando com seu filho, que já é um adolescente e se parece muito com o famoso e com sua mãe, então os elogios para ambos não faltaram.

Pai e filho foram vistos sem camisa e com shorts curtos enquanto se divertiam jogando sob o sol e na água.

E muitos elogiaram a relação que Jason tem com Nakoa, a quem empurrou na água e depois pulou ele mesmo.

"Isto é adorável. Ahhhh a paternidade fica tão bem em você", "Adoro essa relação de pai e filho, 🙌❤️ são como dois grandes amigos", "Adoro. Mantenha isso na família", "Uau amor da minha vida, você com seu filho Nakoa é incrível, tão bonito", foram alguns comentários.

Wolfie, como sua família o chama, nasceu em 15 de dezembro de 2008 e em várias ocasiões exibiu seu talento como guitarrista. Seu nome tem vários significados, pois Nakoa significa “guerreiro” e Manakauapo refere-se às condições climáticas que estavam presentes no momento de seu nascimento. Mana significa “força, espírito”, Kaua é “chuva” e Po, “escuro”.