O que é a síndrome de Angelman? A condição do filho de Colin Farrell

Colin Farrell concedeu uma entrevista à revista People onde falou sobre a estranha condição que seu filho sofre e que é conhecida como a síndrome de Angelman.

Parece que esta é uma condição genética que não tem cura e afeta aproximadamente uma em cada 15 mil pessoas. De acordo com a Fundação da Síndrome de Angelman, há cerca de 500 mil pessoas no mundo com esta condição.

As pessoas com a síndrome de Angelman, como o filho de Colin Farrell, são caracterizadas por sorrir e rir com muita frequência, além de terem personalidades felizes e excitáveis, apesar das limitações que enfrentam.

Quais são os sintomas da síndrome de Angelman?

A síndrome de Angelman é uma mutação genética que geralmente é detectada em bebês entre 6 e 12 meses de idade, quando começa a ser notado um atraso em seu desenvolvimento motor e mental.

Nos primeiros meses de vida, as pessoas com essa síndrome geralmente não falam e têm problemas para comer ou sugar durante o período de amamentação. Além disso, apresentam dificuldades para dormir ou adormecer.

Algumas pessoas com síndrome de Angelman podem começar a desenvolver convulsões a partir dos dois ou três anos de idade, além de terem a cabeça pequena com a parte de trás plana.

Os seus movimentos são rígidos ou espasmódicos e, ao caminhar, podem balançar as mãos ou levantar os braços. Outros sinais que as pessoas com este transtorno apresentam incluem interposição lingual e curvatura da coluna vertebral (escoliose).

Como não há cura para corrigir as mutações cromossômicas, a síndrome de Angelman trata os sintomas por meio de fisioterapia, terapia da fala, ocupacional e comportamental. Aqueles que sofrem convulsões, que ocorrem em 80% a 90% dos casos, recebem medicação.

As pessoas com a síndrome de Angelman podem aprender habilidades básicas para tornar a vida em lares de grupo mais fácil, no entanto, a maioria não será capaz de viver de forma totalmente independente.