O belo significado do nome do bebê do príncipe herdeiro Hussein e da princesa Rajwa da Jordânia

O casal, que se casou em uma bela cerimônia em junho de 2023, escolheu um apelido muito significativo para sua pequena.

Iman é um apelido árabe que significa "fé" ou "crença". Além disso, Iman é extremamente significativo, pois também é o nome da irmã mais nova do príncipe Hussein, a princesa Iman bint Abdullah, e o nome da meia-irmã do rei Abdullah.

Embora o príncipe Hussein e a princesa Rajwa ainda tenham que confirmar o significado do nome de sua filha, parece provável que tenham se inspirado no belo sobrenome da família. De fato, o príncipe herdeiro Hussein e sua irmã mais nova compartilham um vínculo incrivelmente próximo: o príncipe Hussein atuou como escolta de sua irmã durante seu casamento com Jameel Alexander Thermiótis em março do ano passado.

A princesa Iman bint Hussein é a primeira neta dos pais do príncipe Hussein, o rei Abdullah, de 62 anos, e da rainha Rania, de 53.

