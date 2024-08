O belo gesto de Blake Lively com uma fã: ela emprestou seu luxuoso casaco na estreia de ‘É Assim Que Acaba’

Blake Lively, sempre conhecida pelo seu estilo impecável e carisma, deixou sua marca na estreia em Londres de seu último filme, “É Assim Que Acaba”. Em um gesto de pura bondade, a atriz de 36 anos emocionou uma jovem fã ao permitir que ela usasse seu chamativo casaco vermelho no tapete vermelho. As fotos do evento de quinta-feira capturaram a sortuda fã com lágrimas de felicidade enquanto caminhava ao lado da estrela de “Gossip Girl” e posava para fotos com outras duas jovens.

ANÚNCIO

O casaco de Lively, uma peça espetacular vermelha com penas que cobria completamente a menina, tornou-se o centro das atenções. Embora não se saiba por que Lively decidiu levar essas três fãs com ela para o tapete vermelho, seu gesto generoso certamente tornou aquela noite uma lembrança inesquecível para as jovens.

Ela emprestou seu casaco luxuoso na estreia de ‘É Assim Que Acaba’

Além de seu ato de bondade, Lively brilhou com seu visual solo, usando o casaco sobre um impressionante vestido de alta-costura de Tamara Ralph. O vestido, justo ao corpo e com um decote em V profundo, estava adornado com orquídeas e flores de cerejeira de cristal, um toque floral que homenageava seu personagem Lily Bloom no filme, uma florista.

Durante a turnê de imprensa de “É Assim Que Acaba”, baseada no popular romance de Colleen Hoover, Lively surpreendeu com uma série de looks florais. Antes da exibição em Londres, a atriz usou um terno branco de Stella McCartney com bordados florais. De forma ousada, ela deixou à mostra sua roupa íntima de cintura alta, que também tinha um design floral combinando. Em outra aparição, Lively optou por um conjunto de saia branca com um top de manga comprida adornado com rosetas no centro, combinado com saltos brancos com detalhes florais.

A fundadora da Blake Brown Beauty também chamou a atenção em Nova York na semana passada com um conjunto da Versace, composto por um top rosa de contas com um design floral repetitivo e jeans adornados. Ela admitiu ter usado a roupa duas vezes seguidas porque na primeira vez tinha colocado a roupa íntima ao contrário. “Não posso fazer isso com a Versace”, explicou aos fotógrafos.