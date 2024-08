Estes são os filmes indianos que estão superando os Kdramas na Netflix: suas tramas vão te prender

Nos últimos meses, temos testemunhado como os filmes indianos começaram a dominar a Netflix, superando até mesmo as populares produções coreanas que tradicionalmente lideravam as listas de mais assistidos. Essa mudança nas preferências globais gerou um grande interesse e levanta a questão do que as torna tão atraentes.

A indústria cinematográfica indiana é uma das mais prolíficas do mundo, produzindo uma quantidade impressionante de filmes a cada ano. Embora um dos maiores expoentes que temos seja o cinema Bollywood, conhecido por seus filmes vibrantes e musicais, também existem histórias cheias de drama, ação, suspense e comédia.

Além da diversidade de gêneros, os filmes indianos se destacam pela sua riqueza cultural e estética visual, oferecendo toda uma experiência que torna fácil se envolver do início ao fim.

Apesar da sólida presença dos filmes coreanos no top 10 da Netflix, o aumento do cinema indiano representa uma oportunidade emocionante para a diversidade no entretenimento.

Os filmes coreanos conquistaram um lugar proeminente na cena global com produções inovadoras e enredos cativantes, mas a chegada do cinema indiano demonstra que os espectadores estão dispostos a explorar e desfrutar de uma variedade ainda maior de conteúdo internacional. Se quiser saber mais, aqui estão algumas das mais populares atualmente.

Maharaja

A história segue um barbeiro que embarca em uma busca por vingança após um violento assalto em sua casa. A reviravolta intrigante ocorre quando, ao informar a polícia, ele menciona enigmaticamente que roubaram sua "lakshmi" (seu objetivo de vida), deixando as autoridades em um mar de incertezas. A ambiguidade sobre se "lakshmi" se refere a uma pessoa ou a um objeto essencial para a trama adiciona uma camada de mistério à narrativa. Enquanto o barbeiro segue o rastro de sua esquiva "lakshmi", o filme mantém os espectadores à beira de seus assentos com reviravoltas inesperadas e suspense constante. Com sua intrigante mistura de suspense e ação, Maharaja conseguiu se manter no top 10 da Netflix.

Loucas Aventuras em Punjab

Uma comédia descontraída que segue as aventuras de quatro amigos em uma louca viagem de carro. A história, centrada em Khanne (Varun Sharma), que está arrasado após uma separação, o leva junto com seus amigos Arore (Sunny Singh), Jainu (Jassie Gill) e Honey Paaji (Manjot Singh) em uma viagem através de Punjab para enfrentar sua ex-namorada, Vaishali. Com uma trama cheia de caos, perseguições e muito humor bruto, o filme captura a essência de Punjab de forma autêntica. O diretor Simarpreet Singh permite que os personagens e situações se desenvolvam livremente, oferecendo risos contínuos sem aprofundar muito na trama. Ao longo da viagem, eles encontram uma série de personagens extravagantes, como Radha (Patralekhaa) e o oficial Avtar Singh (Rajesh Sharma), enquanto enfrentam situações cômicas e desafiadoras.

Maharaj

O filme indiano de 2024 estrelado por Junaid Khan e Jaideep Ahlawat narra a história do jornalista Karsandas Muji (Junaid Khan) e sua luta contra o Caso de Difamação Maharaj em 1862, na Suprema Corte de Bombaim. A trama destaca seu papel crucial em desafiar as normas sociais e os rituais que exploravam as mulheres. Embora estivesse programado para ser lançado na Netflix em 14 de junho, o filme enfrentou apelos para boicotá-lo devido ao seu tema controverso e foi finalmente lançado em 21 de junho. Desde então, tem tido uma presença significativa no TOP 10 semanal da plataforma.