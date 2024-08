Entenda a razão para o remake de ‘A Viagem’ não acontecer na TV Globo

A autora Solange Castro Neves não concorda com mais um remake de 'A Viagem' na TV Globo. Ela colaborou com novela em 1994.

Enquanto o remake de ‘Vale Tudo’ começa a ganhar formato, muitos fãs de novela perguntam se está nos planos da Globo fazer uma releitura da novela ‘A Viagem’ (1994) e a resposta é não, mesmo pensando na boa audiência que a trama poderia levar para o horário nobre.

Em uma conversa com o site UOL, Solange Castro Neves, que colaborou com a obra de Ivani Ribeiro, disse que não acha válido um remake da trama exibida em 1994, já que ela é uma releitura do clássico que foi ao ar em 1975 na extinta TV Tupi. Mas, para ela, a Globo poderia pensar numa continuação da história que segue sendo reprisada ano a ano no Canal Viva.

Segundo ela, a sinopse da continuação da novela seria em torno da reencarnação de Diná (Christiane Torloni), Otávio (Antonio Fagundes) e Alexandre (Guilherme Fontes) em 1994: “Os três nasceriam em famílias diferentes e se reencontrariam para acertar as contas que não conseguiram na vida passada”, revelou a novelista.

Mostrando ser um sucesso atemporal, ‘A Viagem’ pode ganhar uma sequência, mas a escritora lembra que a proposta foi recusada pela Globo por que “o telespectador não estava, ainda, preparado”, segundo Solange.

Qual a ideia por trás da volta de ‘A Viagem’ após 30 anos do remake?

Segundo o site TV História, Solange Castro Neves disse na entrevista que a nova trama mostraria o processo da reencarnação e que “todos aqueles que se encantaram com a temática gostarão de saber que a vida é a continuação de uma longa história e que tudo tem uma razão de ser”.

Frase icônica de A Viagem aparece na reta final de ‘Vai na Fé’

A novela ‘Vai na Fé’ teve uma cena inspirada em ‘A Viagem’. Nela, o espírito de Dora (Claudia Ohana) aparece e manda um recado sincero para Fábio (Zécarlos Machado), seu marido, que está lamentando a morte da esposa.

A hippie aparece ao lado da lareira e começa a conversar com ele, afirmando que é “apenas a sua lembrança” e que “existe uma vida inteira” para ser vivida.

Em seguida, a frase icônica de ‘A Viagem’ é usada: “Isso é a memória do amor que nós tivemos um pelo outro. Nem sempre foi um mar de rosas, mas os momentos bons e os maus formam a nossa história”, diz o espírito de Dora.