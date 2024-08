Enquanto JLo se sente humilhada, flagram Ben Affleck “mais feliz do que nunca” após divórcio

Parece que o dia em que Ben Affleck e Jennifer López oficializem o seu divórcio está mais próximo do que nunca, pois as ações que cada um está tomando separadamente indicam que não há mais volta e que qualquer possibilidade de reconciliação está fora deste planeta.

O ator comprou uma casa de solteiro em Los Angeles, onde pretende começar uma nova vida sem a JLo, após dois anos de casamento. Ele estava morando em uma mansão alugada depois que ambos decidiram vender o ninho de amor, localizado em Beverly Hills, que compraram juntos quando se comprometeram a se amar "para toda a vida". Agora cada um está seguindo seu caminho, mas compartilhando em família quando necessário.

Esta semana, ficamos sabendo que a "Diva do Bronx" aparentemente não lidou da melhor maneira com o fato de seu marido ter comprado uma casa à beira-mar, e agora é ela quem deseja se mudar, mas para longe dele. De acordo com uma publicação do veículo de comunicação TMZ, a artista de 55 anos foi vista visitando mansões à venda.

A área exclusiva em Los Angeles, EUA, que ela visitou com sua filha Emme é tão grande que parece uma pequena cidade. A atriz também colocou à venda a casa com Affleck e também fechou a venda de seu apartamento em Nova York.

Humilhou-a e agora está desfrutando da sua solteirice?

Uma fonte próxima ao jornal Page Six revelou que a cantora estaria muito “furiosa” com a forma como ele conduziu todo o processo de separação, além de que “ele a humilhou. Foi ele quem começou tudo para que voltassem a ficar juntos”, disse a fonte ao se referir à segunda chance de amor que o casal teve.

Ben e Jennifer tiveram seu primeiro romance em 2002 e durou dois anos. Naquela época, eles ficaram noivos, mas não se casaram devido à pressão da mídia. No entanto, quase 21 anos depois, retomaram o que começaram e prometeram amar um ao outro pelo resto de suas vidas.

"Ele a humilhou porque ela deu uma enorme importância a ele ser o amor de sua vida. Eles celebraram dois casamentos há apenas dois anos. É algo como um recorde, não são crianças. Cinco crianças estão envolvidas nisso. Ela sabia que estavam unindo suas famílias. Ainda não aceita que tudo acabou", enfatizou o conhecido de López.

Agora, cada um desfruta mais tempo com seus respectivos filhos e, de vez em quando, se reúnem para compartilhar momentos especiais com os filhos de ambos.