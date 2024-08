Pax Jolie-Pitt, de 20 anos, sofreu um “trauma complexo” durante um acidente com uma bicicleta elétrica e enfrenta um “longo caminho de recuperação” depois de ter sido liberado da UTI. Pitt, de 60 anos, tem recebido atualizações constantes sobre o estado de seu filho e ficou chocado e emocionado ao receber a notícia do acidente. Embora os representantes de Pitt não tenham respondido imediatamente aos pedidos de comentários, uma fonte próxima indicou que “Brad ainda se preocupa muito com Pax”.

Este não é o primeiro acidente de Pax com uma bicicleta elétrica, e apesar dos incidentes anteriores, ele ainda não usa capacete, o que aumenta as preocupações de seu pai. A relação entre Pitt e Pax tem sido tensa por anos, em grande parte devido ao conturbado divórcio entre Pitt e Angelina Jolie. Embora seus seis filhos permaneçam principalmente sob os cuidados de Jolie, a ruptura entre Pitt e Pax se tornou pública em 2020, quando Pax criticou seu pai em uma postagem do Dia dos Pais, chamando-o de "desprezível".

Brad Pitt está “muito preocupado” com seu filho Pax após o acidente com sua bicicleta elétrica

“Feliz Dia dos Pais para este idiota de classe mundial! Uma vez ou outra, você prova ser uma pessoa terrível e desprezível”, escreveu Pax na publicação. “Você não tem consideração ou empatia pelos seus quatro filhos mais novos que tremem de medo quando estão na sua presença”, continuou, referindo-se a Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox. (O irmão mais velho de Pax, Maddox, tem 23 anos).

Uma fonte próxima à família comentou que Pitt não teve "nenhuma reação" à publicação, considerando lamentável que as pessoas continuem tentando envolver as crianças nesses assuntos. "Já se passaram sete longos anos e é lamentável quando as pessoas trazem à tona problemas do passado sem considerar o impacto em toda a família", disse o informante.

O recente acidente de Pax reavivou as preocupações de Pitt com a segurança de seu filho, especialmente devido à falta de uso de capacete em várias ocasiões. Apesar das dificuldades, Pitt espera que Pax se recupere completamente e que possam superar juntos esta situação difícil.