Blake Lively se incomodou? Foi assim que Ryan Reynolds transbordou amor por Jennifer Garner

Ryan Reynolds está animado e satisfeito com a recepção do novo filme “Deadpool & Wolverine”, lançado nos cinemas em 26 de julho. Isso o levou a agradecer às estrelas de primeira linha que fizeram participações especiais na produção.

Acontece que Reynolds fez um reconhecimento muito especial a Jennifer Garner, que reprisou seu papel como Elektra no último filme do Deadpool.

O ator canadense compartilhou um carrossel de fotos no Instagram com X de Garner no filme, com uma imagem mostrando-os posando com Wesley Snipes, que reprisou seu papel de Blade no filme.

"A @jennifer.garner é faixa preta em ser legal, mas tem dentro dela um furacão de vingança implacável", escreveu Reynolds na publicação.

"Trabalhei com a Jen duas vezes. Ela traz um leque de habilidades completamente diferentes para cada filme, mas não consegue esconder um detalhe... Não importa o talento que alguém tenha, não se pode esconder sua humanidade", acrescentou.

A mensagem de Reynolds conclui assegurando que a mãe dos filhos de Ben Affleck, “não é apenas uma das minhas artistas favoritas, é uma das minhas pessoas favoritas. Eu a amo e agora e sempre lhe deverei uma. Ou cinco. Que estrela. #ElektraParaSempre”.

Uma amizade de anos, aventuras e filmes

Não é segredo para ninguém que Reynolds, sua esposa Blake Lively, Garner e Ben Affleck têm uma amizade de longa data. Esses dois talentosos atores trabalharam juntos em vários filmes, entregando performances incríveis que deixaram uma marca na indústria cinematográfica.

Um dos projetos mais destacados em que trabalharam juntos é “The Change-Up” (O Cambiazo), uma comédia em que Reynolds interpreta um jovem bem-sucedido e Affleck um pai de família sobrecarregado. A química entre os dois atores neste filme é evidente e sua atuação conjunta foi elogiada pela crítica e pelo público, conforme destacado pelo portal Zero Control.

Jennifer Garner agradeceu a Ryan Reynolds por seu amor e apreço por interpretar Elektra Instagram (Instagram: @jennifer.garner)

Então, apesar de Affleck e Garner estarem separados há muitos anos, uma amizade os une que de forma alguma as palavras de Reynolds para a intérprete de Elektra poderiam gerar um pingo de ciúme em Lively.

Pelo contrário, são palavras de admiração e agradecimento pela dedicação, trabalho e ótima atuação de Jennifer na saga "Deadpool & Wolverine".

Grata pelo convite

Garner respondeu à publicação de seu colega Reynolds compartilhando-a em suas Histórias do Instagram junto com a mensagem: “Vou lutar contra os vilões por você a qualquer dia, @vancityreynolds, muito obrigado por me convidar e por seus anos de bondade e generosidade”, destacou a revista People.

A ex-parceira de Affleck também elogiou a dublê Shauna Duggins, compartilhando uma foto da dupla em suas Histórias do Instagram com a mensagem: “Vinte e quatro anos e três Elektras juntas e você está melhor do que nunca, @shaunaduggins”.