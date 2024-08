Acabou de ser lançada e já é a série mais assistida na Netflix: superou ‘Elite 8′ e ‘Cobra Kai 6′

Netflix lança novas produções originais diariamente; no entanto, enquanto algumas passam despercebidas, outras conseguem obter um tremendo sucesso desde sua estreia na plataforma de streaming.

Este é o caso da série que atualmente ocupa o primeiro lugar na lista dos projetos televisivos mais reproduzidos em todo o serviço digital global de 29 de julho a 4 de agosto.

Qual é a série mais assistida na Netflix agora?

Trata-se de “Manual de Assassinato para Boas Garotas”, um thriller dramático baseado no romance juvenil de mistério homônimo de Holly Jackson que chegou ao catálogo da Netflix em 1º de agosto de 2024.

Liderado pela talentosa Emma Myers, o projeto acumulou 7,4 milhões de visualizações e cerca de 34 milhões de horas assistidas nos seus primeiros três dias na biblioteca do gigante da transmissão.

Os números não só foram suficientes para dizer que teve uma estreia bem-sucedida, mas também para garantir o primeiro lugar no top 10 de séries em inglês mais assistidas em todo o mundo durante a última semana.

No entanto, isso não é tudo. Graças a esses números, a trama britânica adaptada por Poppy Cogan e dirigida por Dolly Wells também se tornou a série mais assistida na Netflix globalmente.

Por outro lado, a sexta temporada de Cobra Kai caiu para o segundo lugar das séries mais assistidas em inglês e globalmente, com 4,1 milhões de visualizações, um número que está longe dos 9,5 milhões que teve no período anterior.

A oitava temporada de Elite, por outro lado, subiu para a primeira posição no top 10 de séries não inglesas, mas ficou em terceiro lugar na lista de séries mais assistidas no mundo, com 3,9 milhões de visualizações.

Sobre o que é Manual de Assassinato para Boas Garotas?

“Há cinco anos, a estudante Andie Bell foi assassinada por seu namorado Sal Singh, e o caso foi encerrado. A polícia e todos na cidade sabem que ele foi o culpado. No entanto, a inteligente Pip Fitz-Amobi não está tão certa e fará de tudo para provar isso. Se o assassino ainda está solto, o que ele será capaz de fazer para manter Pippa longe da verdade?”, diz a sinopse oficial.

Quem faz parte do elenco?

Além de Myers, “Manual de Assassinato para Boas Garotas” conta com as atuações de Zain Iqbal, Anna Maxwell Martin, Gary Beadle, Mathew Baynton, India Lillie Davies, Rahul Pattni, Henry Ashton, Mitu Panicucci, Orla Hill, Ephraim O. P. Sampson, Carla Woodcock, Yasmin Al-Khudhairi, Jackson Bews, Jessica Webber, Matthew Khan, Georgia Aaron, Oliver Wickham, Adam Astill e Annabel Mullion.

Quantos episódios tem a série?

"Manual de Assassinato para Boas Garotas" tem um total de seis episódios. A produção do projeto, encomendada pela BBC, foi feita pela Moonage Pictures em co-produção com ZDFneo e Netflix.

