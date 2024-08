Três filmes disponíveis em streaming que são excelentes, mas desconfortáveis de assistir

Alguns dos filmes que são aclamados pela crítica ou que costumam deixar uma marca na arte podem, às vezes, ser difíceis de digerir para o público. A genialidade de um filme raramente é afetada ou perturbada pela sua controvérsia e, na verdade, pode até ser um ponto a favor.

Neste artigo, deixamos uma recomendação de três filmes excelentes, embora não sejam fáceis de digerir para todos os espectadores. Todos estão disponíveis nas plataformas da Netflix, Amazon Prime Video e Max.

A Pele que Habito (2011) | Max

Além da representação gráfica de agressões sexuais e procedimentos cirúrgicos, o enredo de 'A Pele que Habito' é ainda mais aterrorizante. O filme de Pedro Almodóvar mostra um tipo diferente de violência: a tortura psicológica, na qual um cirurgião plástico se vinga do homem responsável pelo suicídio de sua filha. "Um evento traumático na vida de um cirurgião plástico o leva a experimentar várias técnicas de pele que poderiam tê-la salvado usando um cobaia humana. Para isso, ele usa Vera, uma jovem que mantém em cativeiro e que se tornou o centro de sua vida", é a sinopse oficial.

Horas de terror (Funny Games, 1997) | Amazon Prime Video

Este filme austríaco é bastante perturbador. O Standard Times o descreveu como "torture porn feito para o público de cinema de arte e ensaio", enquanto outros ficaram surpresos com a genialidade do diretor Michael Haneke ao retratar a violência de uma forma que a maioria dos filmes não consegue. A sinopse nos diz: "História de uma família nova-iorquina composta por uma dona de casa, seu marido e seu filho de 10 anos que são atacados por jovens sádicos em sua casa de férias perto de um lago".

Me Chame Pelo Seu Nome (Call Me By Your Name, 2017) | Netflix

Por último, Timothee Chalamet e o polêmico Armie Hammer estrelam o emocionante filme romântico, Me Chame Pelo Seu Nome. Embora seja apresentado como um filme de amadurecimento com uma boa dose de romance, o filme se torna um pouco desconfortável quando se considera as idades dos personagens, já que Elio (Chalamet) tem 17 anos e Oliver (Hammer) tem 24. Esse foi um tema que causou desconforto para o público e muitos fãs consideraram inaceitável, especialmente os pais com adolescentes da idade de Elio e, em alguns países, poderia ser considerado uma violação da lei.