Sofía Vergara compete com Salma Hayek e também dá as boas-vindas a agosto com uma foto sem blusa

Dar as boas-vindas a agosto pode estar relacionado com férias e os melhores dias de praia, dependendo da parte do mundo em que você se encontra. Salma Hayek nos surpreendeu com uma postagem de biquíni que deixou seus fãs sem fôlego. Por isso, Sofía Vergara quis competir com uma publicação semelhante.

A diferença é que a imagem da atriz colombiana foi publicada em seus stories, então muitos podem tê-la perdido.

Além disso, no caso de Sofia Vergara, há uma parte de baixo no traje de banho, mas não há nada em cima. Ela desafiou as regras do Instagram? Não, a foto é artística e ela está de costas. Faz parte de um antigo calendário para o qual ela posou quando era jovem, pois na legenda colocou #TBT.

Sofía Vergara Stories do Instagram

Aqueles que seguem Sofia Vergara em suas redes sociais sabem que a atriz colombiana tem um relacionamento amoroso com o verão, a praia e a piscina. Ela não pensa duas vezes em vestir um biquíni e se jogar na água, como aparece nesta imagem.

Também não precisa ter 20 ou 30 anos, já que a morena de 52 anos mantém uma aparência espetacular por meio de exercícios e uma boa alimentação.