São leiloados os populares óculos do John Lennon: este foi o montante milionário que o comprador pagou

Venda histórica no Farleigh Golf Club

Os famosos óculos de sol de John Lennon, membro icônico dos The Beatles, foram recentemente leiloados no Farleigh Golf Club em Surrey. A venda atingiu a impressionante quantia de 40 mil libras esterlinas, o que equivale a aproximadamente US$50 mil.

ANÚNCIO

O ilusionista israelense Uri Geller foi o comprador que adquiriu esta valiosa lembrança e destacou o significativo interesse pessoal que tem pelo objeto.

Uri Geller, conhecido por suas habilidades em magia e espiritualidade, teve um relacionamento próximo com John Lennon durante os anos 70. Geller lembrou como Lennon influenciou sua carreira e sua vida, ajudando-o a se orientar para o ilusionismo e a espiritualidade.

Segundo a BBC, ambos compartilhavam um interesse por fenômenos paranormais, e Lennon até presenteou Geller com um "ovo extraterrestre", refletindo a profunda amizade entre eles.

Origem dos óculos

Os óculos leiloados foram um presente de John Lennon para um homem chamado Michael em 1968. A história conta que Michael, durante uma visita aos estúdios Abbey Road, viu os óculos em cima de um piano e tentou pegá-los.

No entanto, a namorada dele lembrou que as gafas pertenciam a Lennon. Ao saber da situação, Lennon decidiu presentear Michael com os óculos, tornando o objeto uma lembrança muito especial.

Para muitos fãs, o leilão desses óculos refletiu o duradouro interesse e admiração por tudo relacionado aos Beatles e seus membros. Os seguidores mencionam que, embora John Lennon tenha falecido em 1980, seu legado continua vivo, capturando a imaginação de colecionadores e fãs ao redor do mundo.

ANÚNCIO

Em paralelo ao leilão, o impacto de Lennon na música permanece forte com novas produções. Recentemente, seus filhos, James McCartney e Sean Ono Lennon, lançaram uma colaboração intitulada “Primrose Hill”.

Isso foi mencionado por James:

“Primrose Hill está aqui! Estou muito animado para compartilhar minha última música, coescrita com meu querido amigo Sean Ono Lennon. Com o lançamento desta música, parece uma continuidade”