O que aconteceu com Jennifer Aniston: ela começou a chorar no meio de uma ligação telefônica

A atriz de Hollywood, Jennifer Aniston, compartilhou na noite deste domingo, 4 de agosto, algumas imagens divertidas de sua estadia na cidade de Nova York, onde passou tempo com sua colega Whoopi Goldberg, e também mostrou como ficou após ser atacada na rua com tinta preta.

Apesar de ser bastante irritante, a estrela de cinema mostrou-se bastante sorridente com o resultado final, pois a cena foi planejada para o programa The Morning Show. Muitos fãs e internautas da atriz expressaram descontentamento devido ao vídeo em que Aniston é borrifada com tinta, argumentando que isso pode ser prejudicial para a sua pele.

Além disso, muitos estavam chateados, pois se trata de uma gravação e não algo real, o que pode gerar angústia nas pessoas.

O que aconteceu com Aniston após receber uma ligação dura

A estrela de "Friends" apareceu na segunda-feira nas escadas cobertas de tapete vermelho da Biblioteca Pública de Nova York, vestindo um elegante vestido de veludo preto decotado que se ajustava à cintura, pois estava interpretando seu personagem, Alex Levy, em "The Morning Show".

No entanto, depois é visto que a atriz se afastou de todos no set de filmagens para falar ao telefone e a situação se complicou. Ela parecia estressada e surpresa enquanto falava ao telefone. Aniston cobriu a boca com a mão ao receber a notícia, conforme relatado pelo portal Page Six.

A vencedora do Emmy parecia estressada enquanto segurava o seu telefone celular junto ao ouvido. Ela olhou para o céu enquanto chorava em um momento e depois colocou a mão sobre o rosto enquanto os seus olhos se enchiam de lágrimas.

Não se sabe com quem estava falando ao telefone durante as filmagens. Finalmente, Aniston tirou um momento para assimilar a notícia evidentemente perturbadora, sentando-se nas escadas e continuando a chorar. A emocionante exibição da vencedora do Globo de Ouro ocorreu logo após ela filmar uma cena de "Morning Show" em que alguém jogou um balde de óleo falso nela.

No entanto, até agora não se sabe qual foi a notícia que devastou a artista de 55 anos, mas o certo é que ela demorou vários minutos para se acalmar e voltar ao set de gravação da série que compartilha com Reese Witherspoon.