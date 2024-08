Gostou de Deadpool & Wolverine? Conheça 5 títulos de “anti-heróis” que pode assistir neste fim de semana

A figura do anti-herói é um personagem central na narrativa que possui características opostas às de um herói tradicional. Ao contrário dos heróis clássicos, que são tipicamente corajosos, morais e altruístas, os anti-heróis têm defeitos significativos, comportamentos questionáveis e, frequentemente, motivações egoístas.

Este é o caso do Deadpool, um personagem peculiar da Marvel que, com seu filme mais recente, completa uma trilogia admirada pelos críticos e pelos espectadores.

Com o recente filme "Deadpool & Wolverine", os fãs redescobriram o carinho por esses personagens anti-heróis que não são tão tradicionais na forma de mostrar seus superpoderes.

Se você amou esse filme, então você deve assistir a esses títulos neste fim de semana:

The Boys - Amazon Prime Video

Num mundo onde os super-heróis são celebridades admiradas e poderosas, mas frequentemente corruptas, um grupo de vigilantes conhecido como "The Boys" se reúne para expor a verdade e enfrentar os heróis que abusam de seus poderes. Liderados por Billy Butcher, cada membro da equipe tem seus próprios motivos e habilidades, e juntos travam uma guerra encoberta contra "The Seven", o grupo de super-heróis mais famoso e corrupto do mundo, controlado pela sinistra corporação Vought International.

Umbrella Academy - Netflix

A Umbrella Academy segue uma família disfuncional de super-heróis adotados pelo excêntrico milionário Sir Reginald Hargreeves. Nascidos no mesmo dia e com habilidades únicas, esses irmãos adotivos se reúnem após a morte de seu pai para resolver o mistério de sua morte. Enquanto tentam descobrir a verdade, também precisam enfrentar seus próprios traumas e uma iminente ameaça apocalíptica. A série combina ação, drama e humor enquanto explora as complexas dinâmicas familiares e o destino do mundo.

Patrulha do Destino - Max

A Doom Patrol é um grupo de heróis marginalizados e disfuncionais, cada um com habilidades extraordinárias adquiridas através de acidentes trágicos. Liderados pelo misterioso Niles Caulder, conhecido como "O Chefe", esta equipe inclui Robotman, Negative Man, Elasti-Woman e Crazy Jane, entre outros. Juntos, enfrentam ameaças sobrenaturais e misteriosas enquanto lidam com seus próprios traumas e buscam redenção em um mundo que os teme e despreza.

Esquadrão Suicida - Max

O Esquadrão Suicida, também conhecido como Força-Tarefa X, é um grupo de vilões encarcerados reunidos pelo governo dos EUA para realizar missões perigosas e secretas em troca da redução de suas sentenças. Sob a liderança da implacável Amanda Waller, esta equipe de desajustados, que inclui Harley Quinn, Deadshot, Capitão Bumerangue e outros, deve enfrentar ameaças mortais com poucas chances de sobreviver. No entanto, seu trabalho sujo e mortal pode ser sua única chance de redenção.

Venom - Max

Venom segue a história de Eddie Brock, um jornalista de investigação cuja vida desmorona após tentar desmascarar a sinistra corporação Life Foundation. Durante sua investigação, Eddie se funde com um simbionte alienígena chamado Venom, que lhe concede habilidades sobre-humanas e uma personalidade dual. Enquanto Eddie e Venom lutam para coexistir, devem enfrentar tanto a corporação que os persegue quanto outras ameaças alienígenas. Em sua luta pela sobrevivência, Eddie descobre que Venom pode ser mais um anti-herói do que um vilão, disposto a usar seu poder para combater o mal à sua maneira.