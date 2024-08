Angelina Jolie acusa Brad Pitt de tentar forçá-la a assinar um acordo de confidencialidade

Angelina Jolie acusa Brad Pitt de tentar fazê-la assinar um acordo de confidencialidade de US$8,5 milhões relacionado às suas acusações de abuso contra seu ex.

Em documentos judiciais apresentados no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles na quinta-feira, 25 de julho e obtidos pela PEOPLE, os advogados de Jolie, de 49 anos, argumentaram a favor de uma recente moção para obrigar Pitt, de 60 anos, a revelar comunicações pessoais, que os advogados de Pitt descreveram como “abrangentes e invasivas” em uma apresentação separada.

Demandas

Em 2022, Pitt processou Jolie por vender sua participação no Château Miraval, a vinícola da qual eram co-proprietários, alegando que ela violou um acordo prévio de que nenhum dos dois o faria a menos que a outra pessoa aprovasse.

O casal também está envolvido em uma batalha legal separada relacionada à guarda de seus filhos, metade dos quais já atingiu a maioridade: Maddox, de 22 anos, Pax, de 20, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 16 anos.

Quais são as intenções de Jolie com a nova ação judicial?

Nos novos documentos judiciais, os advogados de Jolie afirmaram que Jolie "não agiu com malícia nem com a intenção de prejudicar Pitt em resposta a qualquer decisão de custódia" quando vendeu sua parte do Miraval em 2021.

“No entanto, foi Pitt quem se recusou a comprar sua participação, a menos que recebesse seu novo acordo de confidencialidade expandido, executável por meio de uma retenção de US$8,5 milhões especificamente projetada para obrigá-la a manter silêncio sobre seu abuso e encobrimento”, lê-se nos documentos judiciais.

Defesa de Jolie

Os advogados de Jolie também disseram: "Embora Pitt apresente um argumento que, na prática, é um argumento obsoleto sobre a privacidade da violência doméstica para proteger seu abuso, seu argumento não é a lei, pelo menos não neste século, e não cita nenhuma autoridade que lhe concederia proteções tão injustificadas", lê-se nos documentos judiciais. "De qualquer forma, ele renunciou a qualquer proteção de privacidade ao processar Jolie".

Em documentos judiciais obtidos pela revista PEOPLE em 15 de julho, os advogados de Pitt pediram que a moção de Jolie fosse rejeitada. Afirmaram que Jolie queria que ele apresentasse comunicações “sobre temas tão delicados como a terapia à qual se submeteu voluntariamente” após a viagem de avião em família de 2016 que levou ao divórcio, mesmo depois de Pitt ter se oferecido voluntariamente para apresentar “documentos suficientes para demonstrar tudo o que aconteceu no voo”.