A rotina de beleza de Simone Biles que deve replicar se quer parecer simples, mas elegante

Imbatível, assim, está a ginasta americana Simone Biles nos Jogos Olímpicos que estão acontecendo na cidade de Paris, desde 26 de julho passado. A atleta conquistou sua terceira medalha de ouro e espera-se que nesta segunda-feira também seja coroada nas duas últimas participações que terá na trave de equilíbrio e na prova de solo.

Este sábado, Biles terminou com uma pontuação média de 15.300 e conquistou sua décima medalha olímpica: 7 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze, ao longo de sua carreira esportiva. A atleta de 27 anos está se redimindo consigo mesma, após ter se retirado em Tóquio 2020 por questões de saúde mental e depois ter ficado dois anos sem competir.

“Há três anos, nunca pensei que voltaria a pisar um solo de ginástica, por tudo o que havia acontecido. Mas com a ajuda dos treinadores Cecile e Laurent (Landi), voltei ao ginásio e trabalhei muito duro mental e fisicamente”, disse em 1 de agosto, conforme a CNN.

A rotina de beleza de Simone

A jovem atleta não só foi flagrada pelos fotógrafos fazendo suas acrobacias, mas também cuidando da sua maquiagem antes da competição, o que despertou a curiosidade de suas seguidoras para saber o que ela usa para parecer simples e divina. Através de sua conta no Tik Tok, Biles compartilhou um vídeo intitulado "Prepare-se comigo", que já tem mais de um milhão de visualizações.

Simone confessou aos seus fãs: "Meus lábios são quase alérgicos a quase todos os produtos, como se fossem ter muitas erupções", e é por isso que ela mencionou as três únicas marcas de batom e gloss que ela usa: Laneige, NYX e Charlotte Tilbury.

Ela começou sua rotina de maquiagem com um sérum, em seguida cobriu seu rosto com uma base de tom adequado, que esfumou muito bem, para dar lugar a um corretivo para olheiras e contorno. “O pó rosa é o meu favorito” e ela o aplicou sob os olhos e no nariz. Em seguida, vieram as sobrancelhas, que ela penteou para deixá-las arrumadas. Além disso, aplicou blush em tom pêssego, que realçou seu rosto.

Em relação aos seus olhos, ela delineou-os e definiu a boca com um batom da Charlotte Tilbury. No estádio, ela retocou-os usando o delineador de lábios Suede Matte da NYX Cosmetics, especificamente na cor Club Hopper, um marrom escuro com o qual ela define o contorno e preenche suavemente os lábios para obter mais volume, detalhou o jornal espanhol Vanguardia.