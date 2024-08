Gays serão aceitos na igreja de Andressa Urach: ‘Criados por Deus’

Com planos de abrir uma igreja, a criadora de conteúdo adulto Andressa Urach voltou a interagir com os fãs pelo Instagram e disse que os gays “foram criados por Deus” e que, com certeza, serão aceitos nela.

A afirmação surgiu após um seguidor usar a caixinha de perguntas para saber mais sobre a igreja criada pela ex-participante do reality show ‘A Fazenda’. Urach também condenou os adeptos da chamada “cura gay”, afirmando que tal ideia é absurda.

“Tenho pavor de julgamentos que falam que eles vão para o inferno. Deus fez os gays perfeitos! Eles foram criados por Deus. São perfeitos aos olhos do pai. São amados e escolhidos para a salvação! Jesus vai estar lá pra defender eles, como todos nós que amamos Jesus e seremos salvos”, afirmou a famosa.

Sem julgamentos

Em sua resposta, a produtora de conteúdo adulto disse que o julgamento é o maior desafio dos religiosos e reforçou que todos devem amar o próximo de forma igual.

“Deus criou justamente os gays para confundir aqueles que se acham sábios! Na minha igreja eles serão amados e cuidados como todas as almas!”, declarou a modelo.

Andressa Urach pretende ter uma igreja

A influencer quer ter sua própria igreja daqui a cinco anos e disse que não vai tirar o dinheiro de nenhum fiel: “Quero ter condições de sustentar sozinha minha igreja! O que recebo de Jesus quero dar de graça. Minha igreja vai ser para todos os pecadores e não para Santos”, escreveu a modelo.

Ao ser questionada sobre “ser salva” por Cristo no contexto cristão, a famosa afirmou ter certeza de seu destino final.

“Tenho certeza absoluta que se eu morrer hoje ou amanhã ou depois quem me busca é Jesus. Mesmo sendo pecadora! Porque a salvação não se perde. Os religiosos que aprisionam as pessoas colocando medo nelas. Mas a misericórdia de Deus não tem fim! Ele sonda nosso coração e intenções. O importante no juízo final é ter Jesus lá para te defender. E eu tenho!”, afirmou.