Anitta foi indicada ao VMA 2024 e pode trazer três prêmios ao Brasil

Anitta está entre as indicadas ao Video Music Awards (VMA), prêmio internacional dado pela MTV no dia 10 de setembro. Este é o terceiro ano consecutivo que a cantora aparece entre os nomeados.

Em 2024, a artista recebeu três indicações, sendo a favorita para vencer como ‘Melhor Clipe Latino’. Nesta categoria, ela compete com o vídeo de ‘Mil Veces’, cantada com Damiano David, e ‘Bellakeo’, parceria feita com Peso Pluma.

O clipe do hit ‘Mil Veces’ também concorre ao prêmio de ‘Melhor Edição’, completando as três categorias onde Anitta pode vencer.

Aqui está a lista completa dos artistas que estarão competindo pelos prêmios no próximo Video Music Awards, da MTV.

Discurso emocionante

Em 2023, Anitta provou que tinha seu espaço garantido no mundo da música ao levar o prêmio de “Melhor Clipe de Música Latina”, do MTV Video Music Awards, com ‘Funk Rave’ e fez um discurso emocionado, onde agradeceu aos fãs, ao irmão e também a si própria.

“Não acredito! Brasil, estamos aqui de novo, pela segunda vez estamos aqui. Agradeço muito aos meus fãs, sem vocês eu não seria nada. Agradeço a mim, quero agradecer a mim mesma porque trabalhei muito”, começou ela.

“Vocês estão ouvindo funk brasileiro, vão ouvir em todo o mundo, e esse é só o começo. O funk brasileiro está aqui para ficar”, ressaltou Anitta, que concorreu ao prêmio ao lado de nomes como Shakira, Bad Bunny, Karol G e Rosalía.

Antes de receber o prêmio, Anitta subiu ao palco do VMA 2023 e promoveu um verdadeiro baile funk. Ela fez uma performance com as músicas ‘Funk Rave’, ‘Casi Casi’ e ‘Used to Be’, que integram ‘Funk Generation: A Favela Love Story’, lançado por ela em agosto do ano passado.

Quando serão os MTV VMAs 2024?

O VMA 2024 está marcado para acontecer em 10 de setembro, diretamente da UBS Arena, em Nova York, nos Estados Unidos.