Série spin-off de ‘John Wick’ será lançada

A Lionsgate Television deu um grande passo na expansão do universo de ‘John Wick’ com o desenvolvimento de uma série spin-off intitulada ‘John Wick: Under the High Table’.

Esta série se passará imediatamente após os eventos de ‘John Wick: Capítulo 4′, explorando o impacto que o desaparecimento de John Wick teve no mundo da High Table.

Embora ainda não tenha sido decidido em qual rede ou plataforma de streaming será exibido, a Lionsgate está atualmente em busca do parceiro adequado para a distribuição.

Enredo e foco

De acordo com relatos da Variety, a trama de ‘John Wick: Under the High Table’ se concentrará em uma nova geração de personagens que tentarão assumir o controle em um mundo desordenado pela ausência de John Wick.

Enquanto os novos atores procuram ganhar destaque, alguns personagens recorrentes permanecerão fiéis à antiga ordem estabelecida pelo High Table.

A série combinará elementos novos com os conhecidos do universo de ‘John Wick’, prometendo introduzir os espectadores a uma nova era na narrativa da franquia.

Equipe de produção

O elenco de produtores executivos para esta série inclui Keanu Reeves, que retorna para supervisionar o projeto, juntamente com Basil Iwanyk e Erica Lee da Thunder Road.

Chad Stahelski, o diretor dos filmes e especialista em coreografia de ação, também atuará como produtor executivo e dirigirá o episódio piloto. Robert Levine, conhecido por seu trabalho em ‘The Old Man’ e ‘Black Sails’, ficará responsável pela escrita e pela função de showrunner, além de ser produtor executivo.

Contexto de franquia

Este novo projeto é o segundo esforço televisivo no universo de ‘John Wick’. Anteriormente, a Lionsgate TV produziu a minissérie ‘The Continental: From the World of John Wick’, que atuou como uma prequela dos filmes e foi transmitida na Peacock durante o outono de 2023.

A franquia continua em expansão com o filme derivado ‘John Wick Presents: Ballerina’, estrelado por Ana de Armas, com previsão de estreia em 2025.