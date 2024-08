Gracyanne Barbosa pode morar em São Paulo após deixar triplex de Belo

Separada do cantor Belo, Gracyanne Barbosa está de casa nova. A musa fitness garantiu aos fãs que vai se mudar do triplex de 1.200 m², na Barra da Tijuca (RJ) onde vive com o pagodeiro e que analisa a possibilidade de morar em São Paulo.

ANÚNCIO

A novidade surgiu ao responder um seguidor curioso no Instagram. Gracyanne disse que muitos fãs querem saber onde ela vai morar depois da separação, que foi anunciada em abril deste ano.

Rio ou São Paulo?

A modelo disse que continua vivendo na cidade do Rio de Janeiro, mas estuda a ideia de morar na capital paulista por um tempo: “Por enquanto, estou me mudando apenas de casa. Mas tenho planos de mudar do Rio de Janeiro também ou me dividir entre SP e RJ, ainda não sei exatamente como farei”, desabafou.

Tudo vai depender dos próximos trabalhos que Gracyanne assinar: “Estou estudando propostas e organizando minha mente e projetos para seguir minha vida”, disse a famosa.

A ex de Belo garantiu que os seus seguidores serão os primeiros a saber das próximas novidades: “Mas é claro que irei compartilhar tudo com vocês, só não fiz isso ainda porque estou me organizando (bem virginiana, risos)”, completou ela.

Conteúdo adulto

Gracyanne Barbosa está faturando muito dinheiro como produtora de conteúdo +18 na plataforma FanFever. A colunista Fabia Oliveira, do site Metrópoles afirmou que a musa fitness embolsou R$ 63,7 mil em apenas um dia de trabalho.

Nas primeiras 24h dentro da plataforma, a ex de Belo foi seguida por mais de 1,6 mil pessoas, que acompanham os conteúdos exclusivos postados por ela.

Vale lembrar que a ideia de produzir conteúdo ousado na web começou por causa dos fãs, que pediam quase diariamente. Segundo ela, além de fotos e vídeos profissionais, o perfil traz “muito pole dance”e vídeos amadores.