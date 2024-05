Astrólogo afirma que não tem mais volta para Belo e Gracyanne Barbosa

Os astros não parecem estar a favor de uma volta no relacionamento de Gracyanne Barbosa e Belo. Conforme publicado pelo Splash, o astrólogo Ricardo Muri revelou que o ciclo dos dois, como um casal, chegou ao fim e que as chances de volta são praticamente inexistentes.

Segundo o astrólogo, a relação do ex-casal era algo que vinha de outras vidas e aconteceu nesta com a missão de resolver processos de cura arrastados do passado. Ele explica que o encontro e relacionamento dos dois veio como uma forma de “se curar de feridas de outras vidas”.

Por conta disso, Ricardo revela que as possibilidades do casal voltar a se relacionar é praticamente inexistente, uma vez que a missão dos dois está completa. “Não acredito que eles venham a se casar novamente. Os dois cumpriram a sua missão nesta jornada durante esse tempo em que estiveram juntos”.

Caminhos diferentes

Apesar de descartar completamente uma volta entre Belo e Gracyanne, o astrólogo garantiu que o caminho dos dois deverá ser o da amizade. Apesar disso, para a influenciadora o cantor sempre será visto como o grande amor de sua vida.

“Com o tempo eles vão tentar o retorno, mas perceberão que não se encaixam mais como um casal. A partir daí, vai fluir uma belíssima amizade, sem atrito entre eles”, revela.

Além disso, em breve os dois terão novas conquistas tanto no campo profissional quanto no campo pessoal. Enquanto Belo deverá encontrar uma nova companheira e pouco tempo, Gracyanne fará sucesso no exterior.

“Ela tende a ir morar no exterior, buscando o caminho para se tornar uma das líderes do movimento fitness pelo mundo”, finaliza Ricardo.

Vale lembrar que recentemente a sensitiva Cleo Loyola revelou ter sido procurada por Belo para realizar uma amarração para a influenciadora. Após se recusar, ela ainda aproveitou para ler as cartas e afirmar que o futuro de Gracyanne será milionário.