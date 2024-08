É lançado o primeiro trailer de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, o segundo spin-off de ‘Game of Thrones’

A 'Knight of the Seven Kingdoms' é outro prequel de 'Game Of Thrones'

A HBO lançou o primeiro trailer de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, o segundo spin-off de ‘Game of Thrones’. Esta série, ambientada um século antes dos eventos principais da saga, segue o jovem cavaleiro Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro Egg.

Interpretados por Peter Claffey e Dexter Sol Ansell, os personagens enfrentam uma época em que a dinastia Targaryen ainda mantém o controle do Trono de Ferro.

A série é baseada no romance ‘The Hedge Knight’ de George R.R. Martin e foca nas aventuras desses dois personagens, explorando um mundo cheio de intrigas e perigos.

Recepção e expectativas

O final de ‘Game of Thrones’ em 2019 deixou uma impressão duradoura em seu público, com opiniões divididas sobre sua última temporada. No entanto, o sucesso de ‘House Of The Dragon’ mostrou que os fãs continuam demonstrando que o interesse pelo universo de Westeros ainda é forte.

A série prequel foi bem recebida pelos críticos e pelos fãs, que elogiaram sua fidelidade ao material original e sua capacidade de capturar a essência do mundo de Martin.

Com este precedente positivo, as expectativas para ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ são altas, e espera-se que a nova série continue o legado bem-sucedido de sua antecessora.

Estreia e futuro da série

Embora ainda não tenha sido confirmada uma data exata para a estreia de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, prevê-se que a série chegará em algum momento de 2025.

Esta espera gerou grande expectativa entre os fãs, que estão ansiosos para descobrir como essa nova história se desenrolará no universo de ‘Game of Thrones’.

A série promete adicionar novas camadas à rica narrativa de Westeros, oferecendo novas aventuras e aprofundando ainda mais no complexo mundo criado por George R.R. Martin.