Charles desaprova atitude de Harry e tensão familiar aumenta

O rei Charles III, de acordo com o especialista britânico Tom Quinn, está profundamente desapontado e furioso com a atitude recente de seu filho mais novo, o príncipe Harry. O ponto central do desentendimento é a proibição de Charles ver seus netos, Archie e Lilibet, filhos de Harry e Meghan Markle. O monarca, que não encontra as crianças desde 2022, vê essa situação como imperdoável, especialmente porque sempre se dedicou aos seus outros três netos, filhos de William e Kate.

Relações familiares deterioradas

Quinn revelou em entrevista ao portal The Mirror que não há sinais de uma reconciliação próxima. O especialista destacou que Charles é conhecido por ser um avô atencioso, mas as circunstâncias atuais têm criado um distanciamento significativo entre ele e os netos de Harry. A situação é agravada pelo fato de Harry expressar temores constantes sobre a segurança de sua família no Reino Unido, o que impede visitas ao país. Segundo Harry, os riscos de ataques são altos, o que o levou a solicitar segurança particular, algo negado pela Justiça britânica.

Além disso, Lee Harris, um comentarista político, acusou Harry de estar “chantageando emocionalmente” seu pai ao utilizar a questão da segurança como uma moeda de troca para impedir o contato do rei com os netos. Essa estratégia, de acordo com Harris, demonstra uma atitude egoísta por parte do duque de Sussex, que parece priorizar seus próprios interesses em detrimento da família.

Saúde de Charles

Outro ponto relevante na análise de Tom Quinn é a saúde do rei Charles, que, aos 75 anos, enfrenta problemas de saúde, incluindo um tratamento contra o câncer. Essas dificuldades tornam improvável que o monarca viaje aos Estados Unidos para visitar os netos. Assim, o afastamento geográfico e emocional entre Charles e Harry parece cada vez mais insuperável.

A comunicação entre pai e filho, segundo fontes próximas, deteriorou-se ainda mais desde a última visita de Harry ao Reino Unido, em fevereiro. O rei, que até então evitava responder publicamente às críticas de Harry, agora tem se recusado a atender as ligações do filho, evidenciando a gravidade do distanciamento entre eles.

Embora Harry continue preocupado com a segurança de sua família, suas tentativas de se comunicar com o pai sobre a questão têm sido infrutíferas. As tensões permanecem altas, sem perspectivas claras de resolução.