Um gesto significativo de Kate e William com Meghan Markle no dia do seu aniversário

No último domingo, 4 de agosto, Meghan Markle viveu um dos dias mais especiais de sua vida. A esposa do príncipe Harry comemorou seus 43 anos de idade da maneira que mais gosta. A duquesa de Sussex passou o dia cercada pelas pessoas que mais ama. Seu marido, os filhos que têm juntos, sua mãe, familiares e amigos. A atriz foi cercada por muito carinho em seu melhor refúgio, longe da polêmica, em Montecito, Califórnia.

Kate Middleton e William não parabenizaram Meghan Markle no dia do seu aniversário

No entanto, Meghan Markle não conseguiu evitar que a polêmica de alguma forma manchasse a data mais significativa para ela. A razão? A decisão que o príncipe William e Kate Middleton tomaram a respeito, de acordo com as informações do site Lecturas.

Harry / Meghan Markle / Kate Middleton / William Os irmãos ainda estão em inimizade (WPA Pool/Getty Images)

Os príncipes de Gales, no dia do aniversário de Meghan Markle, não fizeram nenhum gesto de reconhecimento. Ao contrário do que acontecia há alguns anos, o príncipe William e Kate Middleton não se deram ao trabalho de felicitar a sua cunhada online. Esta é uma das maneiras mais claras de deixar claro o seu distanciamento irreparável.

Mais uma prova de seu distanciamento irrevogável

Trata-se de algo que tem sido feito em mais de uma ocasião desde que a Kate Middleton foi diagnosticada com câncer. Eles não atenderam aos desejos do príncipe Harry e Meghan Markle, não quiseram se encontrar com o duque de Sussex em suas visitas a Londres e não parabenizaram a ex-atriz, o que foi visto como uma nova declaração de intenções nesse sentido.

Foi em 2022, quando Kate Middleton e o príncipe William parabenizaram Meghan Markle pela última vez no dia de seu aniversário. Nesse dia, os príncipes de Gales compartilharam uma foto e a postaram nas histórias do Instagram com a legenda “desejamos um feliz aniversário para a duquesa de Sussex”.