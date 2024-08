Luciano Huck sofre acidente durante as férias e passa por exame

De volta ao Brasil, Luciano Huck revelou que sofreu um pequeno acidente durante as férias em família e precisou fazer um exame de imagem para ver como estava sua mão. O marido de Angélica caiu da escada e contou detalhes nas redes sociais.

ANÚNCIO

Num vídeo postado nos stories do Instagram, o apresentador do ‘Domingão’ mostrou que foi ao hospital passar pelo raio-X. Ele apareceu usando a roupa para realizar o procedimento e também mostrou o profissional que realizaria o exame.

“Cai nas férias, agora tô com o Sandro, com roupa de chumbo pra tirar um raio-X da mão”, disse Luciano no vídeo. O famoso aproveitou o engajamento e mostrou as fotos tiradas.

‘Melhorando’

A apresentadora Patrícia Abravanel não fugiu dos questionamentos sobre o estado de saúde de Silvio Santos e revelou aos fãs que o dono do SBT ‘está melhorando’. Ele está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 1º de agosto.

“Ele está melhor, está melhorando. Está até fazendo algumas brincadeiras”, disse ela em entrevista à CNN Brasil. Patrícia não revelou a data, mas disse que o pai pode receber alta em breve.

Silvio Santos e Patrícia Abravanel juntos no SBT (Divulgação/SBT)

Ao programa ‘Brasil Urgente’ (Band), a apresentadora do Programa Silvio Santos afirmou que o dono do SBT está “estável e conversando, fazendo piadas e bem-humorado”.

Última homenagem

Fausto Silva, o Faustão, lamentou a morte de Caçulinha, a quem chama de irmão. O apresentador divulgou uma nota oficial contando quando a amizade começou e reforçou que o artista foi uma das pessoas mais brilhantes que conheceu ao longo da vida.

ANÚNCIO

Segundo Faustão, o primeiro encontro com o músico aconteceu em 1965, quando ele apresentava o programa ‘Rádio Baile’, numa rádio em Campinas, interior de São Paulo: “O Caçula é um dos meus amigos mais antigos, somos amigos e irmãos”.

O apresentador do extinto ‘Domingão’, na TV Globo, disse que viajou e dividiu boa parte de sua vida com o grande amigo Rubens Antônio da Silva, o Caçulinha, que morreu aos 86 anos nesta segunda-feira (5).