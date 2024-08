Após o divórcio, JLo retorna a Los Angeles, enquanto Ben Affleck muda de visual

As celebridades voltaram às suas vidas após o divórcio

Parece que os rumores eram verdadeiros e o relacionamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck chegou ao fim após semanas sem passarem tempo juntos, nem mesmo em datas importantes como aniversários e aniversários dela.

O casal não foi visto junto há semanas, e no último fim de semana surgiu o forte rumor de que os atores já teriam assinado o divórcio, deixando claro que não há mais volta.

Além disso, sabe-se que o ator comprou sua própria casa e está focado em sua carreira, seus negócios e seus filhos, nos quais ele se refugiou.

Jennifer Lopez é vista de volta em Los Angeles após divórcio com Ben Affleck

Depois de passar semanas nos Hamptons, onde estava celebrando e andando de bicicleta com amigos e seus filhos, Jennifer Lopez voltou à sua realidade e sua casa em Los Angeles, em meio aos rumores de divórcio de Ben Affleck.

A famosa foi vista com um visual confortável, usando uma calça esportiva branca, com um top e um cardigã bege, óculos escuros e o cabelo preso um pouco bagunçado.

Por sua vez, o ator foi visto com um novo visual que muitos afirmam confirmar que ele está solteiro e em sua era ‘bad boy’.

Ben foi visto com um corte de cabelo moderno, raspado dos lados e com cabelo na parte de cima, além de estar vestindo uma jaqueta de couro preta, jeans cinza, óculos escuros e botas pretas.

Além disso, o ator não estava usando sua aliança de casamento desta vez, ao contrário das outras vezes em que ele a exibiu e parecia muito tranquilo, cumprimentando os paparazzi.

"Uau, como ele está bem", "dá para ver que está solteiro", "já não está usando o anel e está melhor do que nunca", "esse visual fica muito bem nele", "está diferente e muito bonito", "não há dúvidas de que está solteiro", "está na sua era de bad boy", "Ben está muito bonito", "está lindo e brilhando sem a JLO", "dá para ver que a esposa fazia mal para ele", e "o melhor visual e mais sexy que já vi do Ben", foram algumas das reações nas redes.

Algumas fontes informaram ao Daily Mail que o casal assinou os documentos do divórcio, mas estão esperando o momento certo para emitir um comunicado, no qual planejam dizer o quanto lutaram para que funcionasse, mas não conseguiram.

Este seria o quarto casamento fracassado para a cantora e o segundo para o ator, pois o primeiro foi com Jennifer Garner, com quem teve três filhos e com quem mantém um relacionamento amigável e saudável até hoje.