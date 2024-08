Afirmam que Jennifer Lopez e Ben Affleck “nem sequer se falam mais”

Parece que a história de amor reacendida entre Jennifer Lopez e Ben Affleck, que começou há dois anos, está prestes a chegar ao fim de vez. Um novo relatório afirma que o casal parou de se falar e há apenas um silêncio mortal entre eles enquanto finalizam seu iminente divórcio.

De acordo com a informação, a separação legal está progredindo muito lentamente devido à falta de comunicação entre eles, pois nem mesmo escrevem ou falam por telefone. Além disso, eles também ainda não contrataram os advogados que cuidarão do assunto.

O meio de comunicação TMZ foi quem compartilhou a informação sobre a tensão entre Ben e Jen e como isso tem impedido que a separação seja um divórcio rápido. Aparentemente, eles têm um acordo pré-nupcial, e o único ativo significativo que têm para dividir é a sua espetacular mansão em Beverly Hills, que está atualmente à venda.

O casal deixou tudo nas mãos dos seus respectivos representantes comerciais, que agora estão encarregados de resolver os detalhes financeiros do divórcio. No entanto, as coisas estão ficando um pouco complicadas, já que as estrelas não estão falando diretamente uma com a outra.

Há uma semana, um amigo próximo das estrelas revelou ao Daily Mail que se eles estão planejando se divorciar depois que o ator comprou uma mansão de solteiro luxuosa por US$ 20,5 milhões em 24 de julho, o mesmo dia em que López comemorou seu aniversário.

Durante meses, rumores têm circulado sobre os problemas matrimoniais de Ben e Jennifer, depois que uma fonte próxima ao casal relatou que Ben se mudou para um apartamento de aluguel de US$ 100 mil e que o casal pretendia vender sua ‘casa dos sonhos’.

O TMZ revelou que Ben e JLo vão contratar advogados de divórcio, no entanto, eles apenas apresentarão os documentos legais solicitando o divórcio.