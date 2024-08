Assalto em SP: Atriz do SBT foi roubada em túnel da capital paulista

Jaqueline Santos, uma das atrizes que fazem parte do elenco do humorístico ‘A Praça é Nossa’ (SBT), foi assaltada em São Paulo. Ao ter seu celular roubado, ela chegou a perseguir o suspeito num túnel da capital paulista .

Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, a atriz afirmou que “perdeu a cabeça” e saiu correndo atrás do assaltante. Ela revelou ainda que ficou em crise de pânico no momento.

“Eu estou em crise de pânico, e na hora, eu ainda saí correndo atrás dele com tudo, mas já havia mais 10 bandidos esperando por ele perto de um túnel”.

A atriz de ‘A Praça é Nossa’ disse que durante o assalto na última quarta-feira (31) muitos motoristas pediram para ela não correr atrás da pessoa: “As pessoas começaram a pedir para eu parar de correr e começaram a buzinar na rua. Aí, veio uma mulher muito legal e me colocou dentro do carro dela”, disse a famosa.

“Na hora, fiquei cega de raiva e não pensei que poderia estar morta. Corri risco de vida, pois eles estavam provavelmente armados. Vi um deles com uma faca na mão”.

Celular roubado

A atriz do SBT afirmou que seu mundo caiu ao ser assaltada. Segundo ela, o suspeito que levou seu celular não estava sozinho e conseguiu acessar todas as suas contas bancárias e emails.

“Meu mundo desabou ali, pois eles conseguiram, em instantes, ter acesso a contas bancárias, redes sociais e também ao meu e-mail. Eles trocaram todos os meus números para que eu não conseguisse recuperá-los”, contou.

Até o momento, Jaqueline Santos não conseguiu reaver o telefone e nem o acesso ao email. Os bandidos também conseguiram o acesso as redes sociais da famosa.

Amparo

Jaqueline contou que uma desconhecida ofereceu ajuda diante da perseguição. A mulher acolheu a atriz dentro do seu carro e deu carona após o ocorrido: “Eu nunca a tinha visto. Ela me levou até o Uber que estava fazendo a corrida para mim”, afirmou, dizendo que sua vida ficou em perigo devido à sua atitude.