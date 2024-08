Selena Gómez falou sobre rumores de que fez alguma cirurgia plástica

Selena Gómez, conhecida por seus papéis em “Only Murders in the Building” e “Monte Carlo”, tem sido alvo de especulações sobre mudanças em sua aparência física. Nos últimos anos, os rumores sobre possíveis cirurgias plásticas persistiram, e neste fim de semana, a atriz decidiu enfrentar diretamente esses boatos.

Gómez, de origem mexicana, aproveitou um vídeo no TikTok para abordar o assunto. O vídeo original, publicado em abril do ano passado pela influenciadora Marissa Barrionuevo, conhecida como Marissa the PA, não mencionava Gómez diretamente. No entanto, Barrionuevo insinuava que o lúpus, doença que Gómez tem, poderia ser responsável pelas "mudanças" em sua aparência.

Selena Gómez falou sobre os rumores de que fez alguma cirurgia plástica

No sábado, 27 de julho, Selena decidiu esclarecer as coisas com um comentário claro e direto: "Honestamente, eu odeio isso. Eu tenho Botox. É isso. Deixe-me em paz." Aos 32 anos, Gómez optou por ser transparente com seus seguidores, desmentindo os rumores de cirurgias estéticas. Após a resposta de Gómez, Barrionuevo postou um segundo vídeo no TikTok no domingo, pedindo desculpas diretamente à atriz. "Realmente espero que Selena Gómez não me odeie", começou dizendo Barrionuevo. "Estou de acordo contigo, sim, acho que deveríamos deixar você em paz e eu disse isso no vídeo".

Barrionuevo esclareceu que não sabia se o comentário de Gómez estava direcionado especificamente para ela ou para especulações em geral sobre sua aparência. Além disso, expressou sua simpatia pela estrela, argumentando que ninguém se parece igual na idade adulta do que na adolescência. "Então, sinto muito se isso te fez sentir de alguma maneira. Eu te adoro e toda publicação que faço sobre antes e depois de celebridades tento fazer com graça. Destruir uma pessoa nunca foi minha intenção", explicou Barrionuevo.

Ela está cansada de pessoas falando sobre sua aparência TikTok (Captura)

Selena Gómez respondeu em outro comentário: "Eu te amo. Não é sobre você. Às vezes eu só fico triste". Com essa resposta, Gómez mostrou sua vulnerabilidade e deixou claro que os comentários e especulações sobre sua aparência podem afetá-la emocionalmente, assim como qualquer outra pessoa. A honestidade de Selena Gómez tem sido aplaudida por muitos de seus seguidores, que valorizam sua disposição em enfrentar rumores publicamente.