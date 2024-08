O episódio 6 da segunda temporada de “House Of The Dragon” recebe a pior classificação da série: estas seriam as razões.

House Of The Dragon

Está quase a terminar a segunda temporada de House Of The Dragon, e até agora, os usuários têm mais queixas do que elogios para os novos episódios da grande aposta da HBO.

Após um final desafiador do episódio 5, os usuários ficaram irritados com o desfecho do episódio 6, que teve um ritmo lento ao longo dos mais de 50 minutos de duração. No entanto, uma cena desencadeou críticas na audiência.

Foi uma cena em que a rainha em busca do trono, Rhaenyra, se beija com Mysaria, sua nova conselheira, devido às informações privilegiadas que ela possui.

Este novo relacionamento, que surge na série, não está presente no livro escrito por George R.R. Martin, o que enfureceu os fãs que consideram esse romance "desnecessário".

Classificação no IMDb

É por isso que o episódio recebe uma pontuação de apenas 6,3 de 10, sendo assim classificado pior do que o episódio 2x05, que até agora detinha esse desonra com um 7,6.

A seguir, os 5 piores episódios da série, de acordo com o IMDb

5- Rhaenyra, a Cruel (8,3) 02x02

Enquanto Otto planeja virar o público contra si, Rhaenyra questiona a lealdade de Daemon. Enquanto isso, Ser Criston Cole elabora um plano errado de vingança

4- A Princesa e a Rainha (8,0) 01x06

Passaram-se dez anos. Rhaenyra enfrenta as contínuas especulações de Alicent sobre seus filhos, enquanto Daemon e Laena consideram uma oferta em Pentos

3- O Moinho em Chamas (7,7) 02x03

À medida que ressurgem antigas animosidades, Rhaenys sugere que Alicent poderia entender enquanto os homens ao seu redor buscam um derramamento de sangue. Daemon chega a Harrenhal para formar um exército para os negros

2- Regente (7,5) 02x05

Os Verdes estão a estudar como preencher uma lacuna no Conselho de Aegon. Jacaerys embarca numa missão clandestina para chegar a um acordo. Daemon recruta Lord Willem Blackwood para ajudar a persuadir os Brackens a se ajoelharem

1- Povo Comum (6,1) 02x06

Com poucas opções restantes, Rhaenyra embarca em uma aventura arriscada enquanto Aemond toma medidas para remodelar o Conselho Verde.