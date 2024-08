Jennifer Lopez admitiu sentir-se “frágil e assustada” enquanto celebrava seu aniversário sem Ben Affleck

Jennifer Lopez celebrou seu aniversário de 55 anos com uma mistura de emoções, no meio da ausência de seu marido, Ben Affleck, e crescentes rumores de um possível divórcio. A cantora e atriz compartilhou uma mensagem emocionante com seus seguidores no Instagram na quarta-feira, revelando seus sentimentos de vulnerabilidade neste marco pessoal.

Dias antes de seu aniversário, Lopez organizou uma festa temática inspirada em "Bridgerton" nos Hamptons. Apesar da luxuosa celebração com dançarinos de salão, uma orquestra ao vivo e uma carruagem puxada por cavalos, a notável ausência de Affleck aumentou as especulações sobre uma possível ruptura do casal.

Um aniversário agridoce, Jennifer Lopez celebra mais um ano sem a presença de Ben Affleck

Na sua publicação no Instagram, Lopez incluiu duas fotos dela usando pijamas azuis e uma tiara de "Feliz Aniversário", sorrindo em frente ao seu bolo e vários buquês de flores. "Tenho estado a ver todos os vossos desejos de aniversário, vídeos bonitos e publicações durante toda a noite passada e esta manhã de todo o mundo," escreveu.

"Tenho rido, sorrido, derramado algumas lágrimas. Realmente tenho os melhores e mais incríveis fãs do mundo. Nunca poderia expressar o quão comovida estou ou o quão incrivelmente abençoada me sinto por tê-los a todos como parte da minha vida", acrescentou a cantora.

A publicação de Lopez também destacou a importância de sua família e seus seguidores em sua vida. Ela expressou sua gratidão para com seus fãs, chamando-os de seu "melhor presente" em seu aniversário, juntamente com seus amigos e familiares, incluindo seus gêmeos de 16 anos que ela compartilha com seu ex-marido, Marc Anthony.

Jennifer Lopez agradece aos seus fãs por fazerem companhia a ela em meio aos seus tempos difíceis

Lopez continuou abrindo-se sobre seus sentimentos na publicação, dizendo: "É difícil acreditar que passamos todo esse tempo juntos. É engraçado, enquanto estou aqui contemplando essa jornada extraordinária, ainda me sinto como a mesma garota começando, tão cheia de energia e coragem, tão pronta para enfrentar o mundo inteiro por fora e, no entanto, tão terna, frágil e às vezes assustada, mas sempre cheia de amor por dentro".

Entretanto, Affleck foi fotografado em Los Angeles sem sua aliança de casamento. O casal passou a maior parte do verão separado, com Lopez viajando para a Itália e Affleck permanecendo em Los Angeles. Relatos sugerem que Affleck tem vivido em uma casa separada e que o casal colocou sua mansão à venda.