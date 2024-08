Taylor Swift e Travis Kelce vão comemorar o primeiro aniversário em meio a rumores de noivado

Swift e Kelce tornaram oficial o seu relacionamento em setembro de 2023, quando a cantora compareceu a um jogo dos Kansas City Chiefs. No entanto, Taylor esclareceu em uma entrevista com a Time que o romance deles havia começado antes desse evento.

No dia 23 de junho, Kelce surpreendeu a todos ao aparecer no palco durante um concerto de Swift no estádio de Wembley, como parte de sua turnê Eras Tour. Com terno e cartola, o ala fechada dos Chiefs fez uma breve aparição durante uma troca de figurino para a música "I Can Do It With a Broken Heart".