Halle Berry celebrou os 20 anos de “Mulher-Gato”: Por que é considerado o pior filme da atriz?

O filme, dirigido por Pitof, desvia significativamente da origem tradicional do personagem nos quadrinhos

Halle Berry estrelou o filme “Mulher-Gato”, lançado em 2004. Nesta adaptação, Berry interpreta Patience Phillips, uma mulher tímida que trabalha para uma corporação de cosméticos e que, após descobrir um segredo sombrio da empresa, é assassinada. No entanto, ela é revivida por um gato místico e adquire habilidades felinas, tornando-se a Mulher-Gato.

Como parte da comemoração dos 20 anos do polêmico filme, a atriz decidiu publicar um carrossel no Instagram, com fotos picantes ao lado de seus gatos.

"Hoje completam-se 20 anos desde que tive a honra de dar vida a este icônico personagem. Ela sempre estará perto do meu coração e eu sempre serei Patience Phillips, também conhecida como MULHER-GATO!"

Obrigado! Quando essas belezas negras apareceram no meu jardim procurando pela mãe, Jee nos ajudou no processo de resgate. Eternamente grato! ♥️”

Filme controverso

O filme não teve sucesso de bilheteria e foi mal recebido pelos críticos, com Berry até aceitando com humor o prêmio Framboesa de Ouro de pior atriz por seu papel no filme.

Muitos críticos e espectadores acharam o roteiro pouco sólido, com uma trama previsível e diálogos mal escritos. A história se afastava significativamente do material original dos quadrinhos da DC, o que desapontou muitos fãs do personagem.

A direção de Pitof foi criticada por seu foco excessivo nos efeitos especiais e um estilo visual que não ressoou bem com o público. O filme foi visto como superficial, com um uso excessivo de CGI que não conseguiu impressionar.

Embora Halle Berry seja uma atriz talentosa, sua atuação neste filme foi criticada por ser exagerada e pouco autêntica. Da mesma forma, as atuações dos atores coadjuvantes também foram vistas como medíocres.

A má recepção crítica também influenciou a percepção do público, que, de forma geral, não respondeu positivamente ao filme.