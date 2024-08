“Ela não está bem”, os sinais pelos quais dizem que JLo está “destruída” por Ben, embora pareça feliz

Jennifer López passou as últimas semanas longe de seu marido Ben Affleck, o que aumentou os rumores de divórcio.

ANÚNCIO

O casal não comemorou juntos datas especiais e importantes, como o segundo aniversário de casamento, nem o aniversário da cantora e atriz.

No entanto, ela tem se mostrado mais do que nunca em público e tem feito diferentes celebrações de aniversário, desde festas, almoços, jantares e mais com amigos e familiares, mostrando-se feliz.

No entanto, muitos dizem que esse sorriso que ela mostra é falso, que não está bem, e esses detalhes revelariam que na realidade ela está "destruída" e muito magoada com sua separação de Ben.

As indicações de que JLo está “arrasada” por Ben Affleck, mesmo que ela pareça sorridente

Ele saiu para passear pelos Hamptons com muita frequência

Nas últimas semanas, Jennifer López tem ido passear de bicicleta pelos Hamptons, com amigos e seu filho Max, muitas vezes.

Por isso, os usuários nas redes sociais afirmam que a celebridade está muito mal e está fazendo isso para chamar a atenção de Ben e dos paparazzis, para fazer parecer que está bem quando na verdade não está.

ANÚNCIO

Compartilhou fotos sensuais nas redes sociais

Nos últimos dias, a cantora e atriz tem compartilhado várias fotos sensuais em suas redes sociais, vestindo body e shorts, e um biquíni branco.

Diante disso, os usuários dizem que ele tem muito interesse em mostrar que está bem e feliz, e tem publicado mais do que nunca com mensagens positivas como “Hoje vai ser um ótimo dia 🤍🙏🏼 Feliz sábado a todos ☀️”, quando antes não o fazia.

Muitas celebrações de aniversário

Embora a famosa tenha feito anos em 24 de julho, ela tem estado a realizar diferentes celebrações de aniversário desde o último fim de semana e até esta quinta-feira.

Isso tem parecido exagerado para muitos, pois nunca o tinha feito tantas vezes, nem se tinha mostrado tão sorridente.

“As suas saídas são planejadas”

JLo também foi vista fazendo compras e passeando e parece “perfeita” em seus looks, exibindo um enorme sorriso e posando para os paparazzi.

E é que os usuários nas redes sociais dizem que isso é estranho, já que muitas vezes a famosa fugiu dos paparazzi e até os mostrou o dedo, e agora parece estar posando e tudo parece planejado para que a capturem feliz.

No seu aniversário, ela parecia triste

A famosa compartilhou um vídeo de sua festa de aniversário no estilo Bridgerton, onde estava acompanhada de familiares e amigos.

E embora parecesse uma deusa e tenha publicado uma mensagem informando que se divertiu muito, nas redes sociais dizem que em algumas partes parecia “triste e vazia”, por mais que se esforce em demonstrar o contrário.