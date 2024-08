Conheça a personagem de Solange Couto na novela ‘Garota do Momento’

Solange Couto está no elenco da novela 'Garota do Momento'

Solange Couto interpreta a avó da protagonista, Beatriz (Duda Santos), em ‘Garota do Momento’, a próxima trama das 18h. A atriz está afastada das novelas da Globo desde ‘O Tempo Não Para’ (2018).

Prevista para assumir o horário de ‘No Rancho Fundo’ a partir do dia 4 de novembro, a novela tem sua história contada nos anos 1950, quando Beatriz, uma jovem famosa no mundo da moda, vai em busca de sua origem.

Querendo saber o paradeiro de sua mãe biológica, desaparecida há 16 anos, ela descobre que tem uma irmã com o mesmo nome, que será interpretada por pela atriz Maisa Silva. Ambas disputam o carinho e atenção da mãe.

Como outras novelas da Globo, ‘Garota do Momento’ será ambientada no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Mas, parte do elenco viajará para Petrópolis, região serrana do estado, para gravar algumas cenas.

Uma baixa na novela

A atriz Débora Nascimento foi convidada para interpretar a mãe de Duda Santos em ‘Garota do Momento’, mas recusou a personagem escrita pela autora Alessandra Poggi, que correu para chamar Carol Castro para o papel.

Outros personagens

De acordo com a jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o ator Pedro Novaes foi escolhido para ser o par romântico de Duda Santos na próxima novela das 18h.

Já o ator Danton Mello será um grande amigo de um dos personagens principais.

O elenco fixo

A novela ‘Garota do Momento’ conta com Maisa Silva, Pedro Novaes, Lilia Cabral, Fabio Assunção, Letícia Colin, Maria Flor, Eduardo Sterblitch, Maria Eduarda de Carvalho, Klara Castanho, Paloma Duarte, Danton Mello e Ícaro Silva.

Ana Flávia Cavalcanti, Mariana Sena, Carla Cristina Cardoso, Solange Couto, Bete Mendes, Mariah da Penha, Cridemar Aquino, Pablo Sanábio, Philipp Lavra, Tatiana Tibúrcio, Flavia Reis, Arlinda Di Baio, Cauê Campos, João Vithor Oliveira, Pedro Goifman, Caio Cabral, Gabriel Milane, Sergio Kauffmann e Rebeca Carvalho também estão confirmados.