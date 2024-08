Universal revela impressionantes detalhes da nova atração de Harry Potter que abrirá em 2025

O Universal Resort Orlando revelou emocionantes detalhes sobre sua próxima grande atração: ‘The Wizarding World of Harry Potter – Ministério da Magia’. Com abertura prevista para 2025, essa nova adição ao parque temático Universal Epic Universe promete levar os visitantes a uma jornada mágica e sem precedentes, aumentando assim a expectativa e a presença no parque.

ANÚNCIO

A nova atração combina os cenários do ‘Paris mágico’ dos anos 1920 e o Ministério da Magia britânico dos anos 1990. Os visitantes começarão sua aventura em um parque trouxa em Paris, onde serão transportados para o movimentado distrito comercial de Place Cachée através do ‘Métro-Floo’, um inovador modo de transporte mágico inspirado na Rede Flu dos filmes de Harry Potter.

A Universal Studios já está preparando a nova atração de Harry Potter

Os visitantes poderão viajar através do tempo e do espaço até Londres nos anos 90, entrando no impressionante Ministério da Magia. A atração principal, ‘Harry Potter and the Battle at the Ministry’, promete ser uma experiência única graças à sua tecnologia de ponta, que inclui elevadores omnidirecionais (que pode ir em todas as direções).

Depois de chegar a Londres via Metrô-Floo, os visitantes entrarão no grandioso átrio do Ministério e percorrerão vários departamentos antes de testemunhar o julgamento da malvada Dolores Umbridge. A emoção aumentará quando Umbridge tentar escapar, levando os visitantes a uma perseguição frenética junto com Harry, Ron, Hermione e um elfo doméstico chamado Higgledy.

Ao longo do percurso, terão que desviar de ataques de Comensais da Morte, criaturas descontroladas e outros perigos. Além da atração principal, haverá diversas atividades e espetáculos. Entre eles, destaca-se Le Cirque Arcanus, com artistas ao vivo, acrobatas e marionetes, criando um ambiente mágico e vibrante nas ruas de Paris.

O sonho dos fãs de Harry Potter está mais perto do que nunca

Os visitantes poderão usar varinhas interativas para lançar feitiços, interagir com criaturas mágicas como Nifflers, Bowtruckles e um Demiguise, e explorar lojas com objetos encantados. A nova área também contará com várias opções de comida e lojas temáticas, incluindo o Café L'Air De La Sirène, Le Gobelet Noir, Bar Moonshine e um carrinho de Bièraubeurre.

Além disso, os visitantes poderão desfrutar da confeitaria francesa K. Rammelle e adquirir lembranças nas lojas Les Galeries Mirifiques e Tour En Floo. Tudo isso faz parte do Universal Epic Universe, um projeto que inclui mais de 50 atrações, experiências de entretenimento, restaurantes e lojas.