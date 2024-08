William e Kate Middleton estão arrasados: a morte repentina que atingiu duramente a coroa britânica

A coroa britânica está passando por um dos momentos mais difíceis este ano. O rei Charles III e a princesa de Gales, Kate Middleton, estão passando por tratamento contra o câncer e ambos têm feito menos aparições públicas devido à situação que estão enfrentando.

Um caso particular é justamente o da esposa de William. O anúncio de seu diagnóstico, feito por ela através de um vídeo nas redes sociais, veio após várias semanas de rumores sobre seu verdadeiro estado.

Nas últimas semanas, foi a princesa Ana quem causou preocupação após sofrer uma queda de cavalo, mas ela já está em melhor estado.

A morte que afetou profundamente William, Kate Middleton e Harry

De acordo com o site Lecturas, na última segunda-feira, 29 de julho, faleceu Lord Robert Fellowes aos 82 anos. Ele era um dos tios mais próximos dos príncipes William e Harry, e era casado com a tia deles, Lady Jane Spencer.

Assim, Fellowes foi casado com a irmã mais velha da Lady Di por mais de 40 anos e tiveram três filhos, que são primos dos príncipes, sendo inclusive Laura a madrinha da filha de William e Kate, a princesa Charlotte.

Robert Fellowes (Mark Cuthbert/UK Press vía Getty Images)

Além disso, ele trabalhou como secretário particular da rainha Elizabeth II, sendo uma das pessoas mais próximas da monarca na década de 90, acompanhando-a nos momentos mais difíceis que afetaram a realeza, como as separações de Charles e Andrew, e a morte da princesa Diana.

É importante mencionar que, além de William e Kate, Fellowes era muito próximo de Harry. Por exemplo, sua tia fez um discurso no casamento dele com Meghan Markle e também foi incluída nas fotos oficiais do batizado de Archie.

E também acompanharam os dois príncipes em 2021 quando inauguraram a estátua de Lady Di no Palácio de Kensington.