Repórter da Globo viraliza com mortal ao vivo: ‘Choras Simone Biles’

O repórter Diego Haidar viralizou ao dar alguns saltos durante uma reportagem sobre as finais individuais da ginástica artística para o RJ 2 (Globo). O momento foi resgatado pela web, que fez questão de comentar.

“Por que choras Simone Biles?” e ‘por que ele não tá competindo?” foram algumas perguntas feitas por quem assistiu as piruetas do contratado da emissora carioca.

Há também quem afirmou que “está cada vez mais difícil” fazer reportagens na televisão e outra que perguntou para Globo se fazer ginástica artística é um diferencial: “Nossa Glô…faz parte da entrevista de emprego?”.

Passado olímpico

Diego Haidar deu pistas sobre o seu passado olímpico. No começo da reportagem, ele afirmou que estava “matando um pouco a saudade da ginástica” e propôs fazer alguns saltos e mortais no tablado. [confira o vídeo]

Ao longo da matéria ao vivo, ele cumpriu a promessa feita em tom de brincadeira e viralizou na web: “Aí você me pergunta: ‘Se faz isso aí, por que não está em Paris?”.

Ao dar um mortal esticado para trás, Diego explicou que Rebeca Andrade não faz apenas um movimento nos Jogos Olímpicos de Paris, mas dois. Já Diego Soares, que chegou na final individual masculina, faz dois mortais agrupados, e Simone Biles três.

Perrengue em Paris

O empresário santista Lucas Amadeu passou por momentos inesquecíveis, e diversos perrengues, ao assistir à abertura das Olimpíadas de Paris. Diretamente da “cidade Luz”, o empresário relatou perrengues pelos quais passou mesmo após gastar mais de R$15 mil para acompanhar o momento histórico. Conforme o Portal Metrópoles, enquanto a maioria deixava elogios, ele fez questão de mostrar suas críticas.

Por meio de suas redes sociais, o empresário passou a criticar a falta de estrutura dos Jogos Olímpicos de Paris e revelou ter desistido de estender sua estadia no país. Entre as publicações mais recentes, ele se despediu da Torre Eiffel e depois desabafou sobre a situação.