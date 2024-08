Nova Miss São Paulo: polícia instaura inquérito para apurar ataques racistas contra Milla Vieira

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os ataques racistas nas redes sociais contra a modelo Milla Vieira, coroada a nova Miss Universe São Paulo. A jovem, que representou a cidade de São Bernardo do Campo no concurso, lamentou os comentários maliciosos e disse que não vai se calar. As organizações ligadas ao evento também publicaram nota de repúdio contra a injúria racial.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) “instaurou um inquérito para a apuração de crime de injúria racial e racismo.”

Os ataques começaram ainda no último dia 24, quando Milla foi coroada no concurso de beleza. Em postagem em seu Instagram oficial, a modelo falou sobre as falas racistas. “Por que tanto incômodo? Por que tanto ódio? Internet não é terra sem leis, e os responsáveis serão, sim, penalizados. Aqui a ‘cultura do hate’ não se perpetuará. Obrigada a todos que estão me apoiando”, escreveu a miss.

As organizações do Miss Universe Brasil e do Miss Universe São Paulo publicaram notas de repúdio e ressaltaram que medidas cabíveis serão tomadas. Elas também ressaltaram que “Milla Vieira se destacou em todas as etapas do concurso, demonstrando competência, graça e talento excepcionais, sendo, portanto, merecedora do título de Miss Universe São Paulo 2024″.

A nota ainda lamentou o racismo “enraizado” na sociedade brasileira: “A beleza negra é uma expressão de diversidade e riqueza cultural, e deve ser celebrada como tal. No entanto, o que vemos é uma resistência em reconhecer e valorizar essa beleza. As críticas e mensagens negativas direcionadas a Milla Vieira são um reflexo claro de um preconceito enraizado. É doloroso perceber que, se essas mesmas características fossem vistas em uma mulher branca, as reações certamente seriam menos hostis e depreciativas”.

‘Choque e indignação’

Em entrevista ao jornal “Edição das 18h”, da GloboNews, Milla falou que primeiro ficou em choque com os ataques, mas depois veio o sentimento de indignação e ela percebeu que não pode se calar diante do racismo. Assim, juntamente com organizadores do concurso, registrou um boletim de ocorrência.

“Eu ganhei um concurso que era meu sonho participar. No dia seguinte, quando eu abri a minha rede social, eu já comecei a entender e ver os ataques direcionados a mim de forma gratuita”, disse ela.

“Eu percebi que estou em todas as redes sociais, mas não de uma forma positiva. Infelizmente, de uma maneira bem negativa, as pessoas me comparando a animais”, lamentou a nova Miss Universe São Paulo, que ainda busca respostas para tantos comentários maldosos.

“Por que agora tantos ataques de ódio me difamando, como se eu não fosse merecedora? Por que tanto incômodo? É tão difícil aceitar?”, reclamou.