Milla Vieira sofre ataques racistas na web após ser eleita a nova Miss São Paulo: “Por que tanto ódio?”

Coroada a nova Miss São Paulo no último dia 24, Milla Vieira mal teve tempo de comemorar e já virou alvo de ataques racistas nas redes sociais. As organizações do Miss Universe Brasil e do Miss Universe São Paulo publicaram notas de repúdio e ressaltaram que medidas cabíveis serão tomadas. A jovem, que representou a cidade de São Bernardo do Campo, também lamentou o caso.

“Por que tanto incômodo? Por que tanto ódio? Internet não é terra sem leis, e os responsáveis serão, sim, penalizados. Aqui a ‘cultura do hate’ não se perpetuará. Obrigada a todos que estão me apoiando”, escreveu a miss, que recebeu muitas mensagens de solidariedade.

Na nota conjunta, as organizações do evento ressaltaram que “Milla Vieira se destacou em todas as etapas do concurso, demonstrando competência, graça e talento excepcionais, sendo, portanto, merecedora do título de Miss Universe São Paulo 2024″.

“É com grande indignação e tristeza que nos manifestamos contra os atos de racismo cometidos contra Milla Vieira, Miss Universe São Paulo 2024. Em um momento que deveria ser de celebração e orgulho, Milla está sendo alvo de comentários racistas e ataques injustificados, evidenciando que nossa sociedade ainda está longe de alcançar a verdadeira igualdade”, destacou o texto.

A nota ainda lamentou o racismo “enraizado” na sociedade brasileira: “A beleza negra é uma expressão de diversidade e riqueza cultural, e deve ser celebrada como tal. No entanto, o que vemos é uma resistência em reconhecer e valorizar essa beleza. As críticas e mensagens negativas direcionadas a Milla Vieira são um reflexo claro de um preconceito enraizado. É doloroso perceber que, se essas mesmas características fossem vistas em uma mulher branca, as reações certamente seriam menos hostis e depreciativas”.

Nesta terça-feira (30), Renata Vilani, coordenadora do Miss Universe São Paulo ao lado de Samuel Teixeira, disse à “Quem” que registrou um boletim de ocorrência contra os ataques racistas. “Já foi feito o BO on-line e teremos uma reunião com a advogada impreterivelmente até sexta para ver por onde a Milla deve começar”, explicou.